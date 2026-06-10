VIDEO | 5 miliarde de lei în agricultură. Cât de îndatorați sunt fermierii români / Liviu Dobre, CEO Agricover: „70% sunt pe termen mediu și 30% sunt pe termen scurt, la ciclul de cultură”

10 iun. 2026, Agricultura în schimbare
Foto: G4Food
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Cuprins
  1. Cele două modalități prin care sunt finanțați fermierii!
  2. Liviu Dobre: „Mulți fermieri au acumulat datorii istorice”

Liviu Dobre, CEO Agricover Holding, afirmă  că grupul avea la finalul anului trecut un portofoliu de aproximativ 11.000 de fermieri, din aproximativ 22.000-23.000 de exploatații agricole comerciale.

„Noi, ca grup, la sfârșitul anului trecut aveam un portofoliu de 11.000 de fermieri. Dacă ne uităm la un univers de fermieri care desfășoară activități comerciale, vorbim de aproximativ 22.000-23.000 de fermieri. Practic, lucrăm cu unul din doi fermieri comerciali din România”, a declarat Liviu Dobre, în cadrul podcastului „Agricultura în schimbare”, o producție G4Food.

Cele două modalități prin care sunt finanțați fermierii!

Compania oferă fermierilor acces la lichiditate prin două mecanisme complementare. Pe de o parte, Agricover Credit acordă finanțări dedicate activității agricole, iar pe de altă parte, Agricover Distribuție pune la dispoziția fermierilor credite comerciale pentru achiziția de semințe și produse pentru protecția plantelor, cu plata la recoltă.

„Le furnizăm lichiditate în două feluri: prin credite financiare acordate de Agricover Credit și prin credit comercial oferit de Agricover Distribuție, care le permite fermierilor să cumpere inputuri agricole și să plătească la recoltă”, a explicat CEO-ul Agricover Holding.

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În ultimii ani, grupul și-a adaptat strategia de finanțare la provocările cu care se confruntă agricultura românească, în special după mai multe sezoane afectate de secetă. Potrivit lui Liviu Dobre, compania analizează proiecțiile de cash-flow ale fermierilor și încearcă să le ofere soluții de finanțare pe termen mai lung.

Liviu Dobre: „Mulți fermieri au acumulat datorii istorice”

 „România a trecut prin doi-trei ani destul de grei, în care seceta a afectat semnificativ situația financiară a fermierilor. Mulți dintre ei au acumulat datorii istorice, iar acestea nu pot fi rezolvate într-un singur an, indiferent cât de bună ar fi recolta. De aceea încercăm să le oferim soluții de finanțare pe cinci sau chiar zece ani, astfel încât să putem restructura obligațiile existente și, în paralel, să asigurăm capitalul de lucru necesar activităților curente”, a precizat acesta.

Dimensiunea sprijinului financiar acordat de Agricover este reflectată și de evoluția portofoliului de credite. La sfârșitul lunii martie, soldul creditelor acordate prin Agricover Credit a depășit 4,3 miliarde de lei. Dacă se adaugă și finanțările comerciale acordate prin Agricover Distribuție, expunerea totală a grupului în piață depășește 5 miliarde de lei.

„Astăzi, Agricover are în piață peste 5 miliarde de lei, ceea ce înseamnă aproximativ un miliard de euro acordat fermierilor”, a subliniat Liviu Dobre.

Potrivit acestuia, aproximativ 70% din portofoliul total de finanțări este reprezentat de credite pe termen mediu, în timp ce restul de 30% este format din finanțări pe termen scurt, destinate susținerii ciclurilor de producție agricolă.

Urmărește interviul integral cu Liviu Dobre pe G4Food.

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