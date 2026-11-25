Elevii din București și din alte șapte județe ale țării vor participa la lecții interactive despre alimentația sănătoasă, alegerea corectă a produselor și reducerea risipei alimentare. Asociația Sărbătoarea Gustului, cu sprijinul Fundației Auchan, a lansat turneul educațional „Lecțiile Gustului”, un proiect susținut de trei chefi cunoscuți: Mauro Colagreco, Alain Alexanian și Daniel Dobre.

Programul face parte din inițiativa „Stil de viață sănătos, o alimentație diversificată și o atitudine sustenabilă” și urmărește să îi ajute pe copii să înțeleagă, prin exerciții practice, cum pot face alegeri alimentare mai bune.

La finalul fiecărei lecții, elevii primesc o bonetă de bucătar semnată de cei trei chefi, iar după parcurgerea programului educațional, o diplomă care le recunoaște participarea.

Ce învață copiii la „Lecțiile Gustului”

Activitățile sunt concepute pentru a transforma informațiile despre nutriție și sustenabilitate în obiceiuri pe care elevii le pot aplica acasă și la școală.

Copiii descoperă importanța unei alimentații echilibrate și diversificate, beneficiile consumului de fructe și legume de sezon, dar și modul în care pot identifica produse alimentare de calitate.

Un accent important este pus pe citirea etichetelor, înțelegerea originii alimentelor și prevenirea risipei alimentare. Elevii discută inclusiv despre tradițiile culinare, consumul responsabil și protejarea resurselor naturale.

Programul include și o broșură pedagogică de 16 pagini, cu exerciții practice pentru clasă. Profesorii pot folosi materialul pentru aprofundarea noțiunilor prezentate în timpul lecțiilor.

În plus, cele zece teme pentru acasă sunt concepute pentru a fi rezolvate de copii împreună cu părinții, astfel încât educația alimentară să continue și în familie.

Mauro Colagreco și Alain Alexanian, printre chefii care susțin proiectul

Trei personalități din gastronomie își asociază numele cu inițiativa educațională.

Mauro Colagreco, chef distins cu trei stele Michelin, este cunoscut pentru restaurantul Mirazur din Franța, desemnat cel mai bun restaurant din lume în clasamentul The World’s 50 Best Restaurants din 2019. Colagreco este și ambasador al bunăvoinței UNESCO pentru biodiversitate.

Alain Alexanian, chef distins cu o stea Michelin, este laureat al Palme d’Or în Gastronomie și președinte al Centre de Ressources de Botanique Appliquée din Franța.

Daniel Dobre, președintele Asociației Sărbătoarea Gustului, este chef și sportiv de performanță. Potrivit organizatorilor, acesta a devenit campion național la 200 de metri și vicecampion balcanic la ștafeta 4 × 100 de metri în 2026.

Bonetele de bucătar oferite elevilor poartă semnăturile celor trei chefi și simbolizează respectul pentru hrană și cultura gastronomică.

Daniel Dobre: „Educația pentru un stil de viață sănătos nu este un sprint de o zi, ci un maraton pentru generațiile viitoare”

Daniel Dobre consideră că formarea unor obiceiuri alimentare sănătoase trebuie să înceapă din copilărie și să implice întreaga familie.

„Educația pentru un stil de viață sănătos nu este un sprint de o zi, ci un maraton pentru generațiile viitoare. Ca sportiv de performanță, știu că rezultatele se construiesc prin disciplină, perseverență și consecvență. Ca Chef și Președinte al Asociației Sărbătoarea Gustului, cred că aceleași principii trebuie să stea la baza educației alimentare”, a declarat Daniel Dobre.

Acesta a subliniat că obiectivul proiectului este ca fiecare copil să înțeleagă importanța unei alimentații corecte și a respectului față de resurse.

„Ne dorim ca fiecare copil să înțeleagă ce înseamnă să mănânce bine, să respecte hrana, să aleagă responsabil și să aibă grijă de propria sănătate, de comunitate și de planetă”, a adăugat președintele asociației.

Turneul este susținut și de Patrick Pierre Pettenuzzo, expert în sustenabilitate în turism și HoReCa și cofondator al programului educațional.

Proiectul este susținut de Ministerul Educației și finanțat de Fundația Auchan

Programul „Stil de viață sănătos, o alimentație diversificată și o atitudine sustenabilă” este finanțat de Fundația Auchan și susținut de Ministerul Educației.

Inițiativa beneficiază și de sprijinul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) și al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO.

Printre partenerii din mediul privat se numără Auchan Retail România, Romgaz, Michelin România, Edenia Foods, Ecocert România, Paste Hutton, Kotányi, Up România, Europcar, Toneli, Elgeka-Ferfelis și Native Origin.

Potrivit organizatorilor, proiectul este aliniat mai multor Obiective de Dezvoltare Durabilă ale ONU, în special celor privind educația de calitate, sănătatea, consumul responsabil și protejarea mediului.

Asociația Sărbătoarea Gustului desfășoară programe dedicate educației alimentare, culturii gastronomice și promovării unei alimentații echilibrate, prin colaborări cu școli, profesori, specialiști și instituții publice.