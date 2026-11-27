Cea mai mare parte a risipei alimentare se înregistrează la consumatori, unde cantitatea aruncată ajunge la aproximativ 69-70 de kilograme de alimente pe persoană, a declarat Dr. Ramona Nicoleta Clep, director general al Direcției Generale Siguranța Alimentelor din cadrul ANSVSA. Oficialul atrage atenția asupra importanței educării consumatorilor și propune implicarea școlilor și a copiilor în campaniile de conștientizare privind risipa alimentară.

Potrivit reprezentantei ANSVSA, educarea consumatorilor este esențială pentru reducerea risipei alimentare, iar informațiile despre obligațiile și măsurile prevăzute în legislație trebuie să ajungă mai bine la populație.

„Cea mai mare risipă este la consumator. Cea mai mare undeva la 69-70 de kilograme”, a precizat Dr. Ramona Nicoleta Clep.

Aceasta a subliniat că prevederile legislative privind reducerea risipei alimentare sunt deja reglementate, inclusiv prin Legea 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare și Hotărârea Guvernului 955/2024, care aduce clarificări pentru aplicarea legii.

ANSVSA propune campanii de educare în școli pentru reducerea risipei alimentare

Directorul general din cadrul ANSVSA consideră că informarea trebuie să înceapă încă din școală, prin campanii de conștientizare adaptate copiilor și tinerilor.

Aceștia pot avea un rol important inclusiv în deciziile de cumpărare ale familiei, influențând alegerea alimentelor și cantitățile achiziționate.

Reprezentanta ANSVSA a amintit și de implicarea instituției în campanii de informare privind siguranța alimentelor, desfășurate în școlile din București.

Declarațiile au fost făcute în cadrul G4Media Debate „Antirisipa – soluții pentru economisire”. Dezbaterea poate fi accesată în link-ul de mai jos: