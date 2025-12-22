După ce am vizitat târgurile de Crăciun din Budapesta, Bratislava, Praga, Munchen și Salzburg a venit și timpul să ne întoarcem în țară și să ne pregătim și noi de sărbători. Însă, vorba poetului, „mai lungă pare calea acum la-ntors acasă”, așa că nu ne-am grăbit și am rămas peste noapte și în Timișoara, primul târg de Crăciun de la noi din țară vizitat cu ocazia acestui proiect editorial special.

Timișoara ne-a primit bine, chiar foarte bine, cu vin fiert la 12 lei, cel mai ieftin din toate orașele vizitate de până acum. Doar la Brno, în Cehia, era 16 lei, incomparabil cu cel din Munchen care ajunge și la 25 de lei paharul. Și castenele au fost cele mai ieftine de până acum, 15 lei suta de grame, iar în cazul sarmalelor, 8 lei suta de grame prețul e de câteva ori mai mic decât la Budapesta.

Târgul este amplasat în două din cele trei piețe centrale, în zona istorică, și este străjuit de o roată cu nimic mai prejos decât cele din occident. Chiar dacă în piața Unirii nu există tarabe, nu strică să trageți o fugă până acolo pentru a admira Muzeul de Artă împodobit cu mult bun gust.

Deși aglomerat, târgul este aerisit și spațiile dedicate diferitelor produse sunt bine delimitate

Am înțeles de la localnici că anul acesta amplasarea vendorilor e diferită față de anii trecuți și, părerea mea, e că s-a luat decizia corectă. Cumva, deși aglomerat, târgul este aerisit și spațiile dedicate diferitelor produse sunt bine delimitate. În ceea ce privește mâncarea spun cu mâna pe inimă că e cea mai mare varietate întâlnită până acum în toate târgurile vizitate, și, în plus față de celelalte, la noi apare grătarul pe care sfărâie nelipsiții mititei, tot felul de cârnați dar și fleici suculente de porc, vită sau oaie. Alte semne culinare distinctive iau forma unor preparate mult îndrăgite de noi: hamsiile, salata de vinete, fasolea bătută și mai ales salata de boeuf.

În tigăile imense sunt prezentate tot felul de preparate care îți fac cu ochiul: tochituri, sarmale, gulașuri, tocănuri, bulzuri sau mămăligă în straturi. Ba chiar și căsuțele cu produse alimentare tradiționale sunt mai multe decât prin alte părți: de la slană la șorici, de la piftii la cârnați uscați ori afumați sau tot felul de brânzeturi, nimic nu lipsește din galantare. Mai mult, pare că nici chinezismele nu au reușit să acapareze prea mult spațiu și astfel, imaginea de bîlci cu care ne-am cam obișnuit pe la astfel de evenimente e estompată, spre binele tuturor.

