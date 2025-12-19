În imediata apropiere de granița cu Germania, Salzburg este o destinație aproape obligatorie pentru oricine ajunge în zonă și are timp de zăbovit măcar câteva ore, dacă nu își permite să rămână cel puțin o noapte în orașul lui Mozart. Este unul dintre cele mai fermecătoare orașe europene și merită vizitat pe îndelete, mai ales în lunile cu ceva mai multă căldură, însă e seducător și iarna, mai ales în decembrie în timpul Târgului de Crăciun.

Așezat pe râul Salzach și înconjurat de Alpi, orașul îmbină armonios istoria milenară, arhitectura barocă spectaculoasă și o viață culturală intensă, fiind cunoscut în întreaga lume drept locul de naștere al lui Wolfgang Amadeus Mozart.

Istoria Salzburgului începe încă din perioada romană, când așezarea era cunoscută sub numele de Iuvavum. Numele actual provine de la minele de sare (Salz în germană), care au adus prosperitate regiunii în Evul Mediu.

Salzburgul mai este celebru și pentru centrul său istoric, inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Arhitectura este dominată de stilul baroc. Catedrala din Salzburg, cu fațada sa impunătoare și cupola monumentală, este un simbol al orașului. Aici, în piața mare și cele adiacente, se desfășoară și cochetul târg de Crăciun, la doar câțiva pași prin străduțele înguste de alte piețe cu tarabe ale producătorilor sau procesatorilor locali.

Deasupra centrului vechi se ridică fortăreața Hohensalzburg, una dintre cele mai mari și mai bine conservate cetăți medievale din Europa, care oferă o panoramă spectaculoasă asupra orașului și mai ales a târgului de Crăciun.

În perioada Adventului, Salzburgul capătă o magie aparte. Salzburger Christkindlmarkt, târgul de Crăciun, este unul dintre cele mai vechi și mai renumite din Europa, cu origini ce datează din secolul al XV-lea.

Căsuțele din lemn, decorate cu lumini calde și crengi de brad, oferă produse tradiționale: globuri pictate manual, figurine sculptate, lumânări, jucării din lemn și decorațiuni artizanale. Aici poți găsi hăinuțe pentru câinele tău, dar și celebrele bomboane Mozart. Însă, la tarabe, poți cumpăra doar varianta industrială acestui desert, cea pe care o găsești (chiar la prețuri mai mici) în mai toate magazinele și prin aeroporturi. La doar câțiva pași există magazinul originar și oficial al acestor minuni dulci.

Celebrele Mozartkugeln au fost create în anul 1890 de cofetarul Paul Fürst, în Salzburg, la aproape o sută de ani după moartea lui Wolfgang Amadeus Mozart. Intenția sa a fost de a crea o bomboană care să reflecte rafinamentul muzicii compozitorului: echilibrată, complexă și elegantă.

Rețeta originală este realizată manual și constă într-un miez de marțipan cu fistic, înconjurat de un strat de nuga fină, apoi glazurat cu ciocolată neagră. Forma sferică și ambalajul clasic – hârtie argintie cu portretul lui Mozart – au devenit emblematice. Important de menționat este că numele Mozartkugel nu a fost brevetat inițial, fapt care a permis apariția multor variante produse industrial, însă doar cele realizate de cofetăria Fürst sunt considerate „originale”.

Astăzi, în Salzburg, există o distincție clară între Original Salzburger Mozartkugeln și versiunile produse pe scară largă. Bomboanele originale sunt făcute manual, nu au termen de valabilitate foarte lung și au un gust mai delicat, mai puțin dulce, cu o textură fină. Ele se găsesc doar în câteva cofetării din oraș și sunt ambalate simplu, fără excese comerciale. Versiunile industriale, răspândite în toată lumea, sunt mai mari, mai dulci și mai rezistente la transport, însă pierd din subtilitatea rețetei originale. Deși populare, acestea sunt mai degrabă suveniruri decât experiențe gastronomice autentice.

Bomboanele nu sunt singurul desert din târg, aici poți găsi clătite, turtă dulce, dar mai ales tot felul de aluaturi modelate în formă de covrig bazarez, pe care nu le-am găsit nici măcar la Munchen: din gogoașă, din bezea sau cu diferite nuci ori topinguri. Inevitabil, chiar și varianta Dubai.

Dar, înainte de desert ar trebui să gustați ceva mai consistent, cât să nu se urce nici vinul fiert la cap: Bosna este un preparat tipic regiunii și constă într-un cârnat (Brühwurst, asemănător cu Bratwurst), tăiat în două, pus într-o chiflă albă, cu ceapă călită, muștar și presărat din abundeță cu un mix de condimente special creat pentru el. Condimentele esențiale din mixul pentru Bosna sunt: boia de ardei dulce și iute, chimen, coriandru, ursturoi granulat, piper negru, sare. Acestora, funcție de rețetă, li se mai pot adăuga: ceapă deshidratată (pudră), cuișoare, muștar pudră sau măcinat și chiar măghiran.

Dacă nu ați ajuns anul acesta la Salzburg, vestea bună e că puteți trăi magia Crăciunului și aici, acasă. Caravana Coca-Cola aduce atmosfera de sărbători în mai multe orașe din România, astfel:

20 – 21 decembrie – Iași: Palas Mall

20 – 21 decembrie – Sibiu: Shopping City

23 decembrie – București Therme

24 decembrie – București: Piața Constituției – Spaiul Unirii – Piața Unirii – Bulevardul Nicolae Bălcesu – Piața Victoriei

Vizitatorii se pot bucura de activități pentru toate vârstele, premii instant, precum și de întâlnirea cu simbolicul camion roșu care luminează serile de iarnă.

Programul complet al traseului poate fi consultat pe site-ul Coca-Cola, iar atmosfera este exact cât trebuie pentru a aprinde, fără grabă și fără bagaje făcute în ultima clipă, spiritul sărbătorilor.