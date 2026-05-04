Un nou târg gastronomic local va avea loc pe 13 și 14 iunie, în zona Dealu Mare, la Ferma Dacilor, unde sunt așteptați peste 80 de producători locali, artizani alimentari, crame și chefi, potrivit unui comunicat transmis de organizatori.

Evenimentul, intitulat „Târg Gastronomic Experiențial – Vatră și Ogradă, de la gospodari la gurmanzi”, este organizat cu sprijinul platformei EconomieRurala.ro și va include un spațiu dedicat producătorilor din comunitățile Slow Food Buzău și Slow Food Prahova.

„Turistul român nu trebuie privit doar ca un simplu vizitator. El poate deveni cumpărător, ambasador și client recurent, dacă produsul local este integrat într-o experiență memorabilă”, a declarat Raluca Dumitrana, fondatoarea platformei și membră a echipei de organizare.

Datele Institutului Național de Statistică arată că, în 2025, turiștii români au reprezentat peste 80% din totalul sosirilor în structurile de primire turistică din România. În același timp, potrivit Statista, 79% dintre români preferă produsele locale, o pondere peste cea din Suedia, Italia sau Ungaria.

Organizatorii propun un format în care produsul local devine parte din experiența turistică: este degustat, explicat, asociat cu vinuri și promovat mai departe de vizitatori. Târgul va reuni producători de brânzeturi, carmangerii, brutari, apicultori și mici antreprenori, care vor avea contact direct cu publicul.

Printre participanți se numără Carmangeria Burebista, dar și producători de brânzeturi maturate sub brandul Ferma Dacilor. Vizitatorii vor putea degusta preparate realizate cu ingrediente locale din Prahova, Buzău și alte regiuni, alături de vinuri din Dealu Mare.

O zonă specială va fi dedicată brânzeturilor, cu degustări și prezentări despre produse din lapte de vacă, oaie și capră. Pe 13 iunie, Andreea Popa va susține masterclass-uri de degustare, alături de Marian Damu, specialist cu peste 20 de ani de experiență în domeniu.

Programul include gastronomie live cu trei chefi, mangaliță la proțap, ateliere de paste și gogoși, brutărie cu demonstrații de frământare și coacere, dar și activități pentru copii, de la pictură pe față la plimbări cu calul.

Accesul la eveniment se face pe bază de bilet, în valoare de 15 lei, iar copiii sub 14 ani au intrare gratuită. Organizatorii estimează că târgul va contribui la consolidarea zonei Dealu Mare ca destinație pentru turism gastronomic de weekend.