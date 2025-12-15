Capitala Bavariei, München, impresionează indiferent de ce cauți: de la magazine luxoase, la arhitectură medievală și impunătoare, de la fotbal la celebrele berării locale orașul te cucerește prin oferta diferită. Nici târgurile de Crăciun nu fac excepție și excelează, mai ales la capitolul producători locali și artizani. Însă, la fel ca întregul oraș, cam totul e mai scump de aici comparativ cu multe alte centre urbane germane.

Castanele se vând la bucată, 6 euro – 4 bucăți, căpșunile învelite în ciocolată – o frigăruie cu 5 bucăți e 4,5 euro. Cârnații, cam toți, fie că vorbim de bratwurst, schinkenwurst sau currywurst sunt cam 7-8 euro cu chiflă, câteodată varză murată și sosuri clasice la discreție. Nucile învelite în zahăr ars și restul specialităților conexe care te îmbie de la zeci de metri distanță se învârt la în jurul a 5 euro/suta de grame, iar gogoșelele (mici, câte trei pe băț, simple sau cu piure de mere) sunt tot cam la același preț. Vinul fiert e 5 euro cana de 200 ml, cel mai scump de până acum, din acest periplu în care am vizitat târguri de Crăciun din Europa Centrală. Puteți citi despre vizita la Budapesta aici, despre Târgul din Bratislava aici sau despre cel din Praga aici.

Berea, care în acest loc este considerată nu doar aliment, ci e și reglementată prin lege (și nu vorbim doar despre accize ci despre multe alte cerințe) e omniprezentă chiar și în serile răcoroase. Și, dacă frigul vă intră în oase în timp de analizați ornamentele de crăciun, artizanatul sau brânzeturile și mezelurile care fac poftă la prima vedere, musai să vă încălziți fie într-o berărie bavareză, în fața unui ciolan sau a unei selecții de cârnați, fie într-unul din miile de restaurante cu specific internațional, dar mai ales în cele etnice. Oferta gastronomică a acestui oraș cosmopolit este extrem de variată: zeci de localuri cu specific peruan, columbian, african sau chiar australian, fără să le menționăm pe cele asiatice sau din Orientul Mijlociu.

Iar dacă tot sunteți în Germania, ar trebui să încercați un donner. Despre cum a fost el transformat și a devenit tradițional în Germania am scris în acest articol.

Un alt simbol al gastronomiei locale este covrigul bavarez despre a cărui istorie am povestit mai pe larg în video.

