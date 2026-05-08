Bruxelles vrea mai mult pește produs în Europa, dar planul se lovește de opoziția publică și de probleme de mediu

08 mai 2026, Articole / Reportaje
Uniunea Europeană își intensifică planurile de a crește producția internă de pește, într-un moment în care blocul comunitar încearcă să reducă dependența de importuri și să consolideze securitatea alimentară. Potrivit unei analize publicate de Euractiv, Bruxelles-ul vrea să accelereze dezvoltarea acvaculturii, adică producția de pește și fructe de mare în ferme specializate, însă strategia se lovește de rezistența opiniei publice și de îngrijorări legate de impactul asupra mediului, arată Euractiv.

Planul vine într-un context în care Uniunea Europeană consumă cantități mari de pește, dar produce insuficient pentru a acoperi cererea internă.

Dependența de importuri, una dintre marile vulnerabilități

În prezent, o mare parte din peștele consumat în Europa provine din importuri, ceea ce face piața vulnerabilă la fluctuațiile globale de preț, la probleme logistice și la tensiuni comerciale. Extinderea producției locale este văzută de Bruxelles ca o soluție strategică. Prin creșterea acvaculturii, oficialii europeni speră să reducă această dependență și să creeze noi oportunități economice în regiunile costiere și rurale.

Potrivit Euractiv, Uniunea Europeană a investit deja miliarde de euro în sectorul acvaculturii, însă rezultatele au fost sub nivelul așteptat. Curtea Europeană de Conturi a atras atenția că investițiile nu au produs creșterea anticipată în producția internă de pește. Această constatare pune presiune pe instituțiile europene să regândească modul în care finanțează și dezvoltă sectorul. Problema nu este lipsa banilor, ci dificultatea implementării proiectelor.

Opoziția publică încetinește proiectele

Una dintre cele mai mari provocări pentru extinderea acvaculturii este opoziția comunităților locale. În multe state membre, proiectele de ferme piscicole se confruntă cu rezistență din partea locuitorilor, organizațiilor de mediu și autorităților locale. Criticii susțin că astfel de investiții pot afecta ecosistemele marine, calitatea apei și biodiversitatea. În unele cazuri, comunitățile se tem și de impactul asupra turismului.

Acvacultura este văzută de unii experți drept o alternativă mai sustenabilă la pescuitul excesiv, dar nu este lipsită de controverse. Fermele piscicole intensive pot genera poluare locală, acumulări de deșeuri organice și riscuri sanitare. În plus, anumite sisteme de producție ridică probleme legate de utilizarea antibioticelor și de interacțiunea cu speciile sălbatice. Aceste temeri alimentează opoziția față de extinderea sectorului.

Bruxelles-ul insistă pe ideea de autonomie alimentară

În ciuda rezistenței, Comisia Europeană consideră că dezvoltarea producției interne de pește rămâne esențială. Argumentul central este autonomia alimentară. După lecțiile ultimilor ani, de la pandemie la crize geopolitice și perturbări comerciale, Uniunea Europeană încearcă să își consolideze capacitatea internă de producție în sectoare-cheie. Peștele și produsele marine intră acum tot mai clar în această logică strategică.

Marea provocare pentru Bruxelles va fi găsirea unui echilibru. Pe de o parte, Europa are nevoie de mai multă producție internă. Pe de altă parte, orice extindere a acvaculturii trebuie să respecte standardele de mediu și să câștige acceptarea publică. Fără acest echilibru, investițiile riscă să rămână blocate în birocrație și contestări.

Discuția despre producția internă de pește reflectă o dilemă mai largă a Uniunii Europene: cum să producă mai mult, mai aproape de consumator, fără să sacrifice obiectivele de mediu. Pentru Bruxelles, răspunsul pare să fie clar: mai mult pește „made in Europe”. Pentru cetățeni și activiști, întrebarea rămâne alta: cu ce cost pentru natură?

