Peste 70 de producători locali vor participa la târgul gastronomic „Sigur și Gustos”, organizat de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, în parteneriat cu Primăria Sectorului 1, în perioada 8–10 mai 2026, pe aleile din zona Casa Presei Libere, potrivit Agerpres.

Evenimentul este o premieră pentru București și reunește producători din mai multe regiuni ale țării, într-un demers de promovare a produselor tradiționale și a siguranței alimentare, sub egida campaniei europene Safe2Eat 2026. Publicul va avea acces direct la produse autentice, verificate și realizate după rețete consacrate.

„Misiunea noastră este să fim un sprijin real pentru micii producători şi o garanţie pentru cetăţeni. Prin acest eveniment, oferim publicului acces direct la produse autentice şi riguros controlate, construind acea punte de încredere necesară oricărui consumator: un sistem în care mâncăm româneşte, sigur şi gustos”, a declarat Alexandru Bociu, președintele ANSVSA.

Vizitatorii vor putea găsi produse recunoscute la nivel european, precum Magiunul de Topoloveni, Telemeaua de Sibiu, Pita de Pecica sau Plăcinta dobrogeană, dar și preparate tradiționale din carne și pește, inclusiv Cârnații de Pleșcoi, Batogul de sturion sau Novacul afumat din Țara Bârsei.

- articolul continuă mai jos -

Oferta include și legume din solarii ecologice, uleiuri presate la rece și băuturi artizanale, de la vinuri de autor la horincă maramureșeană, pălincă de Bihor și bere artizanală. Nu lipsesc produsele dulci, precum cozonacii, mierea și înghețata artizanală, dar nici lactatele tradiționale sau produsele naturiste.

Târgul se deschide vineri, 8 mai, la ora 10:30, și rămâne deschis până la ora 18:00. În zilele de 9 și 10 mai, programul este între 08:00 și 18:00.