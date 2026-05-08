Semnal de alarmă tras de producătorul Mounjaro: Tratemente contrafăcute pentru slăbit, vândute online și în România, pot pune sănătatea în pericol

08 mai 2026, Articole / Reportaje
FOTO: Freepik

Compania farmaceutică Eli Lilly România avertizează că pe piața din România circulă produse contrafăcute sau neautorizate promovate drept tratamente pentru obezitate, inclusiv sub numele medicamentului Mounjaro.

Reprezentanții companiei spun că astfel de produse, comercializate mai ales pe platforme online, rețele sociale sau site-uri de e-commerce, reprezintă „o amenințare gravă la adresa sănătății publice”.

Potrivit companiei, tirzepatida, substanța activă din Mounjaro, este autorizată exclusiv sub formă de tratament injectabil. Orice altă formă de administrare, precum capsulele sau produsele prezentate drept suplimente alimentare, este neautorizată și netestată.

„Mounjaro nu este autorizat sub formă de capsule sau supliment alimentar. Orice produs prezentat astfel nu face parte din portofoliul Lilly, astfel că siguranța, eficiența și ingredientele sale nu pot fi verificate”, transmit reprezentanții companiei.

Aceștia avertizează că produsele contrafăcute sau provenite din surse ilicite pot să nu conțină deloc ingredient activ ori pot include substanțe periculoase, impurități, bacterii sau endotoxine.

Autoritățile și producătorii atrag tot mai des atenția asupra riscurilor asociate produselor cumpărate din surse neverificate

Compania precizează că tratamentele sale pentru obezitate sunt disponibile doar prin canale autorizate și nu sunt comercializate prin social media sau magazine online.

În contextul creșterii interesului pentru medicamentele de slăbit, autoritățile și producătorii atrag tot mai des atenția asupra riscurilor asociate produselor cumpărate din surse neverificate.

Reprezentanții Lilly spun că vor continua colaborarea cu autoritățile și platformele online pentru eliminarea produselor și conținutului neautorizat.

Compania recomandă pacienților să consulte medicul sau farmacistul înainte de a începe un tratament pentru obezitate și să cumpere medicamente doar din surse verificate.

