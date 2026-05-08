FOTO | A început Reuniunea Regională Europeană 2026 a World Farmers Markets Coalition, la Rotterdam / George Cățean, reprezentant „România cu bun gust/Cooperativa Șmag”: „Ne dorim extinderea piețelor volante dedicate producătorilor locali”

08 mai 2026, Gusturi locale
Galerie Foto 4
Sursa Foto: Cooperativa SMAG
Cuprins
  1. Piețele de producători, tot mai importante pentru comunități
  2. Care este viitorul sistemelor alimentare locale
  3. România, reprezentată de organizația „România cu bun gust/Cooperativa Șmag”
  4. Reglementările, una dintre marile provocări
  5. Piețele locale, parte a tranziției către agricultură sustenabilă

Rotterdam este, în perioada 8–10 mai 2026, punctul central al dialogului european despre piețele de producători și viitorul sistemelor alimentare locale, odată cu organizarea celei de-a doua ediții fizice a Reuniunii Regionale Europene a World Farmers Markets Coalition (WorldFMC).

Evenimentul va reuni lideri ai piețelor de producători, reprezentanți ai autorităților și actori implicați în sistemele alimentare locale din peste 12 țări europene. După prima întâlnire organizată la Torino, în 2021, reuniunea de la Rotterdam marchează o nouă etapă în consolidarea cooperării regionale dintre organizațiile care promovează agricultura locală și lanțurile alimentare scurte.

Piețele de producători, tot mai importante pentru comunități

Organizatorii subliniază că piețele de producători nu mai sunt privite doar ca simple spații comerciale, ci ca elemente-cheie pentru susținerea economiilor locale, dezvoltarea comunităților și accesul consumatorilor la alimente proaspete și sustenabile.

În prezent, rețeaua europeană WorldFMC reunește 17 membri, iar reuniunea de la Rotterdam va aduce împreună peste 30 de participanți pentru trei zile dedicate schimbului de experiență și dezvoltării unor inițiative comune.

Printre principalele obiective ale întâlnirii se numără:

  • consolidarea relațiilor dintre membrii rețelei europene;
  • promovarea participării echitabile și a incluziunii;
  • creșterea capacității de reprezentare a intereselor piețelor de producători în fața autorităților și instituțiilor europene.
Care este viitorul sistemelor alimentare locale

Un moment central al reuniunii va avea loc pe 10 mai, la Wijkpaleis din Rotterdam, unde sunt programate sesiuni interactive, paneluri de discuții și ateliere colaborative dedicate viitorului piețelor de producători din Europa.

Participanții vor lucra la elaborarea unui document de poziție care va include recomandări privind:

  • rolul piețelor în dezvoltarea comunităților reziliente;
  • contribuția acestora la sisteme alimentare sustenabile;
  • necesitatea unor politici europene mai puternice de sprijin pentru producătorii locali.

Președintele WorldFMC, Richard McCarthy, a declarat că investițiile în sistemele alimentare locale sunt esențiale pentru biodiversitate, revitalizarea zonelor rurale și stimularea inovării în agricultură.

„Această întâlnire demonstrează că, fără investiții în sistemele alimentare locale, Europa riscă să piardă oportunități importante pentru biodiversitate, revitalizarea mediului rural și inovarea susținută de tineri. Lucrăm la finalizarea unui document de poziție bazat pe experiențele concrete ale practicienilor din întreaga Europă”, a declarat Richard McCarthy, președintele WorldFMC.

Documentul rezultat – un Position Paper / Policy Brief – va aborda priorități precum:

  • rolul piețelor în comunități reziliente
  • contribuția la sisteme alimentare sustenabile
  • necesitatea unor politici europene mai puternice de sprijin

Acest instrument va servi drept bază pentru acțiuni de advocacy la nivel local și național.

„Întâlnirea de la Rotterdam ne oferă oportunitatea de a dialoga cu autoritățile, de a împărtăși bune practici și de a consolida cooperarea la nivel european. Discutăm inclusiv despre posibilitatea semnării unui Memorandum de Înțelegere între organizații, un pas important pentru inițiative comune viitoare”, a declarat Randi Ledaal Gjertsen, reprezentant WorldFMC Europa.

Sursa foto: Cooperativa Șmag

România, reprezentată de organizația „România cu bun gust/Cooperativa Șmag”

La eveniment participă organizații și reprezentanți din:

  • România, Republica Moldova, Norvegia, Georgia, Ucraina, Bulgaria, Marea Britanie, Spania, Albania, Italia, Olanda, Polonia, Croația și  Danemarca.

România  este reprezentată de George Cățean, de  la organizația „România cu bun gust/Cooperativa Șmag”.

”Scopul întâlnirii regionale a Coaliției pentru Farmers Market este de a consolida rețeaua internațională prin schimbul de bune practici. La acestă rețea Romania a aderat de curând: Însă sunt multe organizatii care au ani în spate, in organizatia Farmers Market și care incep sa fie recunoscute  pentru importanta locală în consolidarea lanțurilor scurte alimentare alaturi de securitatea alimentară.

Același lucru ne dorim și noi, în Romania, prin extinderea piețelor volante dedicate producătorilor locali.”, a declarat George Cățean, reprezentantul Cooperativei Șmag, special pentru G4Food.

Reglementările, una dintre marile provocări

Potrivit unui sondaj global realizat în 2025 sub egida FAO, aproximativ 80% dintre liderii piețelor de producători consideră că reglementările locale reprezintă una dintre cele mai mari dificultăți pentru dezvoltarea acestui sector.

În acest context, reuniunea de la Rotterdam va include discuții privind îmbunătățirea cooperării dintre organizațiile europene și autorități, dar și posibilitatea semnării unui Memorandum de Înțelegere între mai multe structuri participante.

Reprezentanții WorldFMC Europa susțin că un astfel de acord ar putea facilita dezvoltarea unor proiecte comune și întărirea capacității de reprezentare la nivel european.

Piețele locale, parte a tranziției către agricultură sustenabilă

Organizatorii consideră că reuniunea regională din 2026 reprezintă un pas important în consolidarea unei rețele europene active și tot mai influente.

Prin colaborare și schimb de bune practici, piețele de producători încearcă să își consolideze rolul în dezvoltarea unor sisteme alimentare mai reziliente, mai sustenabile și mai apropiate de consumatori.

Evenimentul este organizat în contextul fazei finale a proiectului european CICERO, dedicat promovării consumului alimentar responsabil și dezvoltării sistemelor alimentare locale echitabile și sustenabile în Uniunea Europeană.

 

