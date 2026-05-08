Guvernul va aproba finanțarea Programului „Masă sănătoasă” în școli. Proiectul intră în ședința de vineri

08 mai 2026, Articole / Reportaje
Foto Dreamstime

Guvernul urmează să aprobe în ședința de vineri un proiect de hotărâre privind finanțarea Programului național „Masă sănătoasă” în unitățile de învățământ, transmite Agerpres.

Proiectul prevede repartizarea sumelor alocate prin Legea bugetului de stat pe anul 2026 nr. 43/2026 pentru finanțarea programului.

Potrivit documentului, fondurile vor fi distribuite către unitățile și subdiviziunile administrativ-teritoriale, precum și către unitățile de învățământ incluse în Programul național „Masă sănătoasă”.

Un alt proiect vizează retragerea statutului de utilitate publică pentru A.D.I.R.I.

Pe agenda ședinței de Guvern se află și un proiect de hotărâre privind retragerea statutului de utilitate publică recunoscut Asociației de Drept Internațional și Relații Internaționale (A.D.I.R.I.).

Documentul urmează să fie analizat și aprobat de Executiv în cadrul aceleiași ședinț

