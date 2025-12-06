Bratislava este una dintre capitalele europene aflate destul de aproape de România, dar ignorată de majoritatea turiștilor români. Orașul, deși micuț, are multe de oferit, mai ales dacă nu intenționați să stați prea multe zile.

În centrul istoric al Bratislavei sunt organizate două târguri de Crăciun, aproape lipite, unul piața din fața fostei primării în turnul căreia te poți urca pentru a admira centrul, iar celălalt la doar câteva sute de metri depărtare, dispus pe lungul unei alei pietonale care duce până în buza Dunării. Spre deosebire de Budapesta (aflată la doar 200 de kilometri distanță) „Dunărea slovacă” este mai puțin spectaculoasă: clădirile de pe mal mai mici, mai sumbre, mai ponosite, față de cele din capitala maghiară. Însă orașul recompensează turistul interesat de cultură, dar mai ales de mâncare cu alte atuuri.

Târgurile de Crăciun sunt destinate în primul rând localnicilor și asta se observă în primul rând în prețurile practicate, deloc umflate, ba chiar decente. Aici langoșul vecinilor este înlocuit cu o clătită de cartofi dați pe răzătoare și închegați cu făină, brânză și ouă. Are același rol precum aluatul prăjit maghiar: poate funcționa singur, clasic, dar slovacii îl preferă ca suport pentru diferite toppinguri (exact ca langoșul sau ca un blat de pizza). Interesant e că langoșul apare aici în meniurile combo ca înlocuitor de pâine pentru supe și ciorbe, în special cea de fasole.

Dacă nu vă place măghiranul, să știți că această țară nu este pentru voi. El dă savoare bucatelor slovace și e nelipsit din mai toate preparatele naționale. Am găsit aici o varietate mai mare de cârnați pregătiți în căsuțele cu mâncare, iar dintre ei sângeretele, dar și un cârnat cu orez și ficat – un fel de caltaboș prăjit dar cu ficat – ne-au atras cel mai mult atenția. La unele tarabe puteți gusta și alte specialități, mai puțin frecventate: sandvișul cu cașcaval afumat prăjit și dulceață sau cel cu ceapă caramelizată și sloi de capră sau oaie. Ambele delicioase și interesante.

Specialitatea locală de care slovacii sunt foarte mândri

Dintr-un tur gastronomic al târgurilor nu ar trebui să lipsească patiseria cu mac, mai ales bratislavské rožky – specialitatea locală de care slovacii sunt foarte mândri. E un corn cu mac sau cu nucă (cel în formă de litera C e cu mac, celălalt era forma literei U), făcut după o rețetă atestată în urmă cu peste 400 de ani, ținută în viață de breasla brutarilor slovaci, și care din 2012 este protejată european. Îl găsiți peste tot, dar la 50 de metri de fosta primărie există un mic muzeu al comerțului care funcționează în clădirea celui mai vechi magazin din Bratislava, se spune că ar fi rețeta originală. E interesant faptul că acest corn trebuie să conțină peste 40% umplutură, iar luciul apetisant al aluatului este de dat de cele două straturi diferite de ou. Intrarea este liberă la micul muzeu, format din trei camere dintre care una funcționează și ca băcănie actuală, dar ești rugat ca să cumperi măcar un suvenir pentru a susține demersul.

Un aspect demn de menționat ține de curățenie și reciclare. Există corturi dedicate în fața cărora sunt amplasate tomberoane de diferite culori, însă personalul de la curățenie ridică capacele tomberoanelor funcție de ce fel de resturi dorești să arunci. Ba chiar au grijă să separi mâncarea rămasă de farfuriile carton și de tacâmurile din plastic, toate ajungând în alt recipient. Totul se desfășoare cu amabilitate și zâmbete.

Deși este un oraș al berii, la târguri lumea face coadă la vin fiert, în special vinurile din fructe au mare trecere, la mied – una dintre specialitățile naționale sau la un lichior local din ceai cu diferite arome, tare ca o horincă maramureșeană.

Aici colacul secuiesc costă 30 de lei, burgerul 50-60 de lei, cornul cu mac 12,5 lei, vinul fiert 20 de lei 200 ml, sandvișul cu brânză afumată și dulceață 40 de lei, iar cel cu carne de capră, salate și sosuri – 60 de lei.

