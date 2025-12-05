Pentru unii dintre români Budapesta este o destinație mai ușor accesibilă decât Bucureștiul, Craiova sau Sibiul, orașe care s-au remarcat prin târgurile de Crăciun organizate, așa că o vizită la vecinii maghiari poate fi o binevenită schimbare de peisaj.

La principalul târg de Crăciun din Capitala Ungariei, cel din piața Sfântul Ștefan, conaționalii au dat buzna și în weekendul prelungit ocazionat de ziua liberă de 1 decembrie. Se aude româna și la coadă la langoși, și la cea de la vinul fiert, ba chiar și coada de la sarmale, ca dovadă că, de multe ori, chiar și în afara țării, preferăm să ne simțim ca acasă. Alături de români întâlnești mulți italieni, germani și grupuri măricele, bine organizate, de chinezi. E forfotă, bucurie, înghesuială, dar multă bună dispoziție.

În Budapesta sunt două mari târguri de Crăciun plus alte vreo zece, micuțe, locale, ascunse de blocurile din diferitele cartiere ale orașului. Metroul te duce ușor și ieftin de la unul la celălalt, fără multă bătaie de cap.

Pe Basilica Sfântul Ștefan rulează proiecții cu urările de sărbătoare în diferite limbi, inclusiv română. Seara, pe fațada catedralei se proiectează, din jumătate în jumătate de oră, imagini și videouri despre istoria edificiului.

Comercianții de suveniruri și artizanat home-made fac dever bun din bijuterii, căni și tricouri cu pisici și mesaje haioase, lavandă sau produse pe bază de paprika. Există chiar și săpănuri cu condimentul emblematic al bucătăriei maghiare. Standurile cu produse din carne te ademenesc cu cârnați de tot felul și grămezi de jumări: simple, cu paprika, de gâscă sau din gușă de porc.

Prețurile sunt specifice cam tuturor târgurilor de Crăciun. Cel puțin duble față de oferta similară din locantele de pe lângă târg. Vinul fiert costă cam 20 de lei paharul, langoșul pleacă de la 35 de lei cel simplu și poate ajunge la 90 de lei cel cu somon, o porție formată dintr-o lipie groasă, varză călită, o sarma gigant de vreo 400 de grame și smântână sare de 100 de lei. Burgerul e cam 90, iar colacul secuiesc cam 40 de lei. Beigli, cozonacul unguresc – o ruladă cu diferite umpluturi, în special cu mac – ajunge la 90 de lei jumătatea de kilogram.

Pe marginea târgului, puteți găsi aceleași preparate în locurile în care se vând tot timpul anului nu doar de sărbătoare și le puteți cumpăra la prețuri decente.

Oferta gastronomică a Budapestei este extrem de bogată și variată: de la restaurante cu specific tradițional cu prețuri decente și porții imense la restaurante cu stele Michelin (ghidul din 2025 a premiat un restaurant cu două stele și alte 7 cu câte o stea). Și, chiar dacă ați înghețat în târgul de Crăciun, intrați undeva la căldură să vă trageți sufletul, dar nu ar trebui să ratați o plimbare pe malurile Dunării și să admirați clădirile impunătoare și emblematice ale acestui oraș superb.

Dacă nu ați ajuns anul acesta la Budapesta, vestea bună e că puteți trăi magia Crăciunului și aici, acasă. Caravana Coca-Cola aduce atmosfera de sărbători în mai multe orașe din România, iar pe 6 și 7 decembrie ajunge la târgurile de Crăciun din Craiova și Brașov. Vizitatorii se pot bucura de activități pentru toate vârstele, premii instant, precum și de întâlnirea cu simbolicul camion roșu care luminează serile de iarnă. Programul complet al traseului poate fi consultat pe site-ul Coca-Cola, iar atmosfera este exact cât trebuie pentru a aprinde, fără grabă și fără bagaje făcute în ultima clipă, spiritul sărbătorilor.