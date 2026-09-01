Inspectorii Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) au identificat un circuit fiscal ilegal prin care s-a evitat plata taxelor pe valoarea adăugată în România la importul de utilaje agricole. În urma verificărilor, instituția a stabilit o TVA suplimentară de plată de circa 87 de milioane de lei, anunță Agerpres.

Cum funcționa schema de eludare a TVA

Verificările au fost derulate de inspectorii Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice (DGRFP) Cluj, utilizând instrumente digitale de analiză de risc. Aceștia au descoperit discrepanțe majore între traseul fizic al utilajelor și modul în care erau declarate tranzacțiile:

Traseu fizic direct: Utilajele erau transportate direct de la fabrica producătorului din UE către clienții sau dealerii din România.

Traseu de hârtie fictiv: În actele comerciale figurau mai multe vânzări succesive între producător, un distribuitor intermediar și cumpărătorul român.

Manevra cu codurile de TVA: Distribuitorul intermediar folosea coduri de TVA înregistrate în statul producătorului. Prima vânzare era declarată greșit ca o operațiune locală cu TVA-ul acelui stat, iar livrarea către România era înregistrată separat ca operațiune intracomunitară.

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Decizia inspectorilor fiscali

În urma corelării facturilor, comenzilor, documentelor de transport și a codurilor de TVA, ANAF a stabilit că distribuitorul intermediar era de fapt cel care organiza transportul spre România.

Prin urmare, obligațiile fiscale reveneau distribuitorului pe teritoriul României, iar vânzările finale trebuiau înregistrate ca livrări interne cu TVA datorată la bugetul de stat român.

„Problema identificată nu a fost utilizarea unor coduri de TVA în mai multe state membre, ci faptul că tratamentul fiscal declarat nu corespundea traseului și realității economice a tranzacțiilor verificate”, au precizat reprezentanții ANAF.

Controalele ANAF continuă

ANAF a anunțat că va intensifica verificările tranzacțiilor transfrontaliere cu utilaje agricole. Inspectorii vor monitoriza atent orice neconcordanțe între datele comerciale, de transport și cele fiscale pentru a preveni prejudicierea bugetului de stat.