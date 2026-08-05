Atunci când fierbi paste, orez sau cereale, poate părea logic să umpli oala direct cu apă caldă de la robinet pentru a economisi câteva minute. Experții în siguranța instalațiilor și sănătatea mediului recomandă însă să folosim apă rece. Motivul: apa caldă poate prelua mai ușor din instalațiile locuinței plumb, alte metale și, potrivit unor cercetări mai recente, particule de microplastic, relatează EatingWell.

De ce apa caldă poate prelua mai mulți contaminanți

Andrew Whelton, profesor la Lyles School of Civil and Construction Engineering din cadrul Purdue University, explică faptul că instalațiile prin care circulă apa caldă nu trebuie privite în același mod ca alimentarea cu apă rece atunci când vorbim despre apă destinată consumului.

„Apa caldă din instalațiile clădirilor nu este testată”, spune Whelton. Potrivit acestuia, conductele, racordurile și boilerele sunt certificate pentru utilizări care implică ingerarea apei – băut și gătit – în cazul aplicațiilor cu apă rece.

Temperatura contează deoarece căldura poate accelera trecerea unor substanțe din materialele instalațiilor în apă.

„Apa caldă extrage, în general, substanțele chimice din instalații mai repede și într-o măsură mai mare decât apa rece”, explică Whelton. Prin urmare, apa caldă poate avea potențialul de a conține concentrații mai ridicate ale unor substanțe.

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Inginerul chimist și avocatul Tom Neltner explică fenomenul prin termodinamică: pe măsură ce temperatura apei crește, plumbul și alte substanțe din materialele cu care aceasta intră în contact pot trece mai ușor în apă.

Cantitatea depinde însă și de alți factori, printre care pH-ul și duritatea apei sau nivelul de clor.

Și boilerul poate conta

Rezervoarele pentru încălzirea apei adaugă o altă variabilă.

Whelton explică faptul că acestea pot funcționa în timp asemenea unor camere de sedimentare, în care particulele transportate de apă se depun pe fundul rezervorului.

Neltner atrage atenția și asupra anodului de sacrificiu din anumite rezervoare, o componentă concepută să se corodeze pentru a proteja rezervorul și a-i prelungi durata de viață.

„Dacă anodul este fabricat din zinc, acesta poate fi o sursă de plumb, deoarece zincul este frecvent contaminat cu niveluri ridicate de plumb”, afirmă specialistul.

În rezervoare se poate acumula și plumb provenit din conductele de alimentare care conțin acest metal, iar particulele depuse pot ajunge din nou în apă în urma vibrațiilor sau a unui debit brusc.

Apa rece de la robinet nu trece prin rezervorul de apă caldă.

Nici instalațiile mai noi nu sunt automat lipsite de riscuri

Conductele galvanizate și materialele mai vechi, inclusiv aliajele și lipiturile care conțin plumb, sunt surse cunoscute de contaminare cu metale.

Neltner precizează însă că nici materialele mai noi nu sunt automat lipsite de orice risc. Componentele din alamă și bronz, de exemplu, pot conține plumb. Potrivit sursei citate, standardele din industrie privind cantitatea de plumb care poate fi eliberată de robinetele noi au devenit mai stricte abia în 2024.

Dar microplasticele?

În cazul instalațiilor din plastic, cercetările indică o altă posibilă problemă.

O analiză evaluată de specialiști asupra conductelor pentru transportul apei a arătat că, pe măsură ce suprafețele conductelor din plastic îmbătrânesc, acestea se pot fisura, deteriora sau exfolia, eliberând particule microscopice de plastic în apă.

Temperatura pare să influențeze și acest proces.

O meta-analiză publicată în 2025, care a analizat recipiente din plastic utilizate frecvent, a constatat că eliberarea microplasticelor creștea odată cu temperatura apei. În cazul unui anumit tip de plastic, la aproximativ 60°C au fost eliberate cu aproape o treime mai multe particule decât la aproximativ 5°C.

Aplicate instalațiilor casnice, aceste rezultate sugerează că apa fierbinte care circulă prin conducte și racorduri din plastic îmbătrânite ar putea prelua mai multe particule decât apa rece.

Fierberea apei nu elimină plumbul sau microplasticele

Un detaliu important este că fierberea ulterioară a apei nu rezolvă problema contaminanților care au ajuns deja în ea.

„Deși fierberea poate distruge bacteriile și alte microorganisme, nu elimină metale precum plumbul care ar fi putut ajunge în apă din boiler sau din instalații”, explică dieteticiana Dani Dominguez.

Același principiu este valabil și pentru particulele de microplastic deja prezente în apă.

Din acest motiv, recomandarea este simplă: pentru băut și gătit, pornește de la apa rece de la robinet și încălzește-o ulterior.

Ce poți face în bucătărie

În primul rând, umple oala cu apă rece și abia apoi pune-o la încălzit.

Dacă apa a rămas mai multe ore în instalație, Dominguez recomandă să lași robinetul să curgă puțin înainte să folosești apa pentru băut sau gătit, deoarece apa care stagnează în conducte are mai mult timp să preia contaminanți.

Neltner recomandă și golirea periodică a rezervorului de apă caldă prin supapa acestuia, conform instrucțiunilor producătorului, pentru îndepărtarea sedimentelor acumulate. Operațiunea poate elimina atât depunerile minerale, cât și unele metale sedimentate și poate contribui la funcționarea mai eficientă și la prelungirea duratei de viață a rezervorului.

Iar dacă motivul pentru care folosești apă caldă direct de la robinet este timpul, există o alternativă simplă: fierbătorul electric.

„Este mai rapid și ar trebui să aibă niveluri mai scăzute de contaminanți”, spune Neltner. Și plitele sau arzătoarele cu inducție pot încălzi rapid apa.