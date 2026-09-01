Un nou studiu prezentat la Congresul Societății Europene de Cardiologie (ESC) 2026 indică o asociere între nivelurile ridicate de xilitol din sânge și un risc mai mare de evenimente cardiovasculare grave, inclusiv infarct miocardic și accident vascular cerebral, notează Mediafax.

Cercetarea, prezentată la congresul ESC desfășurat la München, în perioada 28-31 august, a analizat datele a peste 17.700 de participanți din Canada și Marea Britanie, pentru a evalua legătura dintre concentrația de xilitol din sânge și sănătatea cardiovasculară.

Risc mai mare în rândul persoanelor cu niveluri ridicate de xilitol

Unul dintre grupurile analizate a inclus participanți la Canadian Longitudinal Study on Aging (CLSA), un studiu de amploare care urmărește starea de sănătate a adulților pe măsură ce înaintează în vârstă.

Participanții au fost monitorizați timp de șase ani. Persoanele care aveau cele mai ridicate concentrații de xilitol în sânge au prezentat un risc cu 57% mai mare de deces, infarct miocardic sau accident vascular cerebral, comparativ cu cele care aveau cele mai scăzute niveluri.

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Asocierea s-a menținut și după ajustarea pentru mai mulți factori cunoscuți de risc cardiovascular, printre care vârsta, sexul, indicele de masă corporală, hipertensiunea, diabetul și nivelurile lipidelor din sânge.

Al doilea grup a fost format din participanți la European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC), studiul european privind relația dintre alimentație și cancer. Participanții din Marea Britanie au fost urmăriți timp de aproximativ 30 de ani.

În acest grup, persoanele cu cele mai ridicate niveluri de xilitol în sânge au avut un risc cu 18% mai mare de a dezvolta evenimente cardiovasculare majore.

Astfel, în ambele cohorte, concentrațiile mai mari de xilitol au fost asociate cu un risc cardiovascular crescut.

Xilitolul și formarea cheagurilor de sânge

Rezultatele se adaugă unor cercetări anterioare care au sugerat că xilitolul poate influența activitatea trombocitelor, celulele implicate în formarea cheagurilor de sânge.

„Îndulcitorii artificiali sunt consumați de oameni care cred că sunt mai sănătoși decât zahărul și sunt, în general, considerați siguri de autoritățile de reglementare”, a declarat dr. Marco Witkowski, de la Spitalul Universitar Charité din Berlin, care a prezentat studiul.

Potrivit medicului, datele obținute pe termen lung arată că există încă informații limitate privind siguranța cardiovasculară a xilitolului. El a subliniat necesitatea unor cercetări suplimentare, în condițiile în care utilizarea acestui îndulcitor este în creștere.

Xilitolul este un îndulcitor cu un conținut redus de calorii, utilizat ca alternativă la zahăr. Este prezent în unele alimente și băuturi, precum și în produse precum guma de mestecat și anumite produse pentru igiena orală.

Substanța nu provine exclusiv din alimentație. Organismul uman poate produce în mod natural xilitol în timpul unor procese metabolice.

Studiul nu demonstrează că xilitolul provoacă infarct

Cercetătorii atrag atenția asupra unei limite importante a analizei: studiul este observațional. Prin urmare, rezultatele pot indica o asociere între nivelurile ridicate de xilitol din sânge și riscul cardiovascular, dar nu demonstrează că xilitolul este cauza directă a infarctului sau accidentului vascular cerebral.

În plus, concentrația de xilitol măsurată în sânge nu reflectă în mod obligatoriu cantitatea consumată prin alimentație, deoarece organismul produce în mod natural această substanță.

Sunt necesare studii suplimentare pentru a determina dacă un consum mai mare de xilitol contribuie în mod direct la creșterea riscului cardiovascular și pentru a clarifica efectele utilizării îndelungate a acestui îndulcitor.