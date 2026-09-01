Nu cumpăra niciodată carnea de vită dacă simți acest miros. Avertismentul unui specialist: „O friptură proaspătă nu ar trebui să aibă aproape deloc miros”

Carnea de vită nu este tocmai ieftină, iar atunci când alegem o friptură vrem, în mod evident, să fie proaspătă și de bună calitate. Deși primul lucru la care ne uităm este de obicei culoarea, acesta nu este neapărat cel mai important indiciu. Un specialist în carne spune că mirosul este semnalul de alarmă pe care ar trebui să îl verificăm înainte de a cumpăra o friptură, potrivit Simply Recipes.

Ryan Kelley, responsabil de departamentul de carne și fructe de mare al unui magazin din Portland, spune că o friptură proaspătă nu ar trebui să aibă aproape deloc miros.

„O friptură proaspătă nu ar trebui să aibă aproape deloc miros”, spune Kelley.

Dacă friptura are un miros acru, un miros puternic de sulf sau pur și simplu miroase neobișnuit, recomandarea specialistului este să alegem o altă bucată.

„Dacă miroase acru, are un miros puternic de sulf sau pur și simplu vi se pare că miroase ciudat, mai bine o evitați. Să vă bazați pe mirosul cărnii poate fi foarte util”, explică specialistul.

Culoarea cărnii poate fi înșelătoare

Culoarea roșu-intens a cărnii este adesea asociată cu prospețimea, însă nu este întotdeauna un criteriu sigur.

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O friptură care este puțin mai închisă la culoare pe exterior nu este neapărat alterată. Dacă este păstrată într-o vitrină și este expusă la aer, suprafața cărnii se poate oxida, ceea ce îi modifică nuanța.

Potrivit specialistului, cei care lucrează cu carne pot prefera chiar o friptură puțin mai închisă la exterior atunci când aceasta a fost expusă la aer, deoarece suprafața este mai uscată și poate favoriza o rumenire mai bună la gătire.

Există însă o diferență importantă în cazul cărnii ambalate etanș în plastic.

Dacă o friptură este învelită strâns în plastic și are o culoare maronie, aceasta poate fi un semn că produsul nu mai este la fel de proaspăt și merită verificat cu mai multă atenție.

Prin urmare, culoarea nu trebuie interpretată separat de modul în care carnea a fost ambalată și păstrată.

Ce trebuie să verifici atunci când cumperi carne de vită ambalată

În cazul fripturilor preambalate, este mai dificil să evaluezi prospețimea doar după aspect sau miros. Unele produse sunt ambalate în vid sau în atmosferă modificată, inclusiv cu o cantitate de azot, astfel încât carnea poate avea aceeași culoare roșie chiar dacă au trecut câteva zile de la ambalare.

În această situație, este util să verifici data înscrisă pe ambalaj. Dacă ai de ales între mai multe bucăți similare, poți compara datele și o poți alege pe cea cu data cea mai îndepărtată.

După cumpărare, carnea trebuie păstrată corespunzător și este recomandat să fie gătită cât mai curând.

Un magazin cu rulaj mare poate însemna carne mai proaspătă

Un alt criteriu care poate conta este frecvența cu care magazinul își vinde marfa.

Un magazin cu un rulaj mare la raionul de carne are șanse mai mari ca produsele să nu rămână perioade lungi în vitrină.

Pentru cumpărător, însă, regula cea mai simplă rămâne verificarea atentă a produsului și evitarea unei bucăți care are un miros neobișnuit.

Ce să verifici înainte să pui friptura în coș

Atunci când alegi o bucată de carne de vită, nu te baza exclusiv pe culoarea roșie intensă.

Mirosul: carnea proaspătă nu ar trebui să aibă un miros puternic. Un miros acru, sulfurat sau neobișnuit este un semnal de alarmă.

carnea proaspătă nu ar trebui să aibă un miros puternic. Un miros acru, sulfurat sau neobișnuit este un semnal de alarmă. Ambalajul: în cazul produselor preambalate, verifică dacă acesta este intact.

în cazul produselor preambalate, verifică dacă acesta este intact. Data de pe ambalaj: când ai mai multe produse similare, compară datele înscrise pe ambalaj.

când ai mai multe produse similare, compară datele înscrise pe ambalaj. Culoarea: o culoare mai închisă la exterior nu înseamnă automat că friptura este stricată dacă aceasta a fost expusă la aer. Situația este diferită în cazul unei bucăți ambalate etanș și devenite maronii.

Așadar, dacă vrei să alegi o friptură de vită bună, nu te lăsa păcălit doar de aspect. Culoarea poate varia în funcție de expunerea la aer și de ambalare, în timp ce un miros acru, sulfurat sau pur și simplu neobișnuit este un motiv să alegi o altă bucată de carne.