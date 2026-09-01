Desertul preferat de milioane de oameni poate afecta sănătatea inimii. Nutriționiștii, semnal de alarmă: „Contribuie la creșterea colesterolului”

Este unul dintre cele mai populare deserturi pe bază de lactate, dar consumat frecvent poate aduce în dietă cantități importante de zahăr, grăsimi saturate și calorii. Nutriționiștii avertizează că tocmai combinația acestor factori poate fi problematică pentru sănătatea inimii și explică de ce ar trebui să fim atenți la cantitatea pe care o consumăm, potrivit Parade.

Este vorba despre înghețată, al cărei consum frecvent poate aduce în dietă cantități importante de zahăr, grăsimi saturate și calorii.

„Există o serie de motive pentru care bolile de inimă sunt numite «ucigașul tăcut», printre care faptul că se pot dezvolta fără simptome evidente ani la rând, înainte de apariția unui infarct sau a unui accident vascular cerebral”, spune Destini Moody, RD, CSSD, LD, dietetician înregistrat la Live It Up.

Potrivit acesteia, alimentația este o componentă importantă a sănătății inimii.

„Dacă ai o alimentație dezechilibrată, bogată în zahăr, sodiu și grăsimi saturate, ucigașul tăcut ar putea fi deja pe urmele tale”, explică Moody. „Importanța prevenirii prin alimentație și exerciții fizice nu poate fi supraestimată. Mulți oameni nu știu că au probleme cardiace subiacente până când este prea târziu, iar viața lor este în pericol.”

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De ce înghețata poate fi problematică pentru inimă

Nutriționiștii citați de Parade atrag atenția asupra a trei aspecte principale: cantitatea de zahăr adăugat, conținutul de grăsimi saturate și numărul de calorii.

Zahărul adăugat

Spre deosebire de fructele întregi, precum căpșunile, dulceața înghețatei provine în mare parte din zahărul adăugat.

„Înghețata conține mult zahăr rafinat adăugat pentru a-i oferi gustul indulgent”, explică Destini Moody.

O jumătate de cană de înghețată de ciocolată poate conține peste 20 de grame de zaharuri totale, în funcție de produs, iar toppingurile precum siropul de ciocolată sau bomboanele pot crește și mai mult cantitatea de zahăr consumată.

„Zahărul este un factor mai puțin cunoscut care contribuie la creșterea colesterolului, dar are un impact important din cauza inflamației pe care o provoacă la nivelul pereților arteriali”, spune Moody.

Asociația Americană a Inimii recomandă femeilor să limiteze consumul zilnic de zahăr adăugat la cel mult 100 de calorii, echivalentul a aproximativ 6 lingurițe, iar bărbaților la 150 de calorii, adică aproximativ 9 lingurițe.

Grăsimile saturate

Nu toate grăsimile sunt nefavorabile sănătății cardiovasculare. Grăsimile omega-3, întâlnite, de exemplu, în somon și ulei de măsline, pot avea efect protector. În schimb, grăsimile saturate ar trebui consumate cu moderație.

„Conținutul de smântână al înghețatei este bogat în grăsimi saturate”, explică Michelle Routhenstein, MS, RD, CDCES, CDN, dietetician specializat în cardiologie preventivă.

Potrivit acesteia, grăsimile saturate pot crește nivelul colesterolului LDL, cunoscut drept „colesterolul rău”, precum și nivelul apolipoproteinei B, o proteină care transportă grăsimile în organism, inclusiv colesterolul.

„Nivelurile crescute de LDL/ApoB pot contribui la acumularea plăcilor de aterom în artere, îngustând vasele de sânge și crescând riscul de infarct”, avertizează Routhenstein.

Caloriile se adună rapid

O porție de jumătate de cană de înghețată poate avea mai puțin de 100 de calorii în unele cazuri, însă porțiile consumate în realitate sunt adesea mai mari.

„O singură cutie de înghețată de aproximativ 470 de mililitri poate avea peste 800 de calorii, ceea ce înseamnă chiar mai mult decât un Big Mac”, avertizează Moody.

Iar calculul nu include ingrediente suplimentare precum fulgii de ciocolată sau aluatul de fursecuri.

„Poți ajunge cu ușurință la peste 1.000 de calorii”, spune ea. „Dietele bogate în calorii pot duce la afecțiuni precum obezitatea. Obezitatea în sine declanșează o serie de mecanisme care provoacă inflamație cronică, ceea ce crește riscul de boli de inimă.”

Înghețata nu trebuie eliminată complet din alimentație

Nutriționiștii nu recomandă renunțarea completă la înghețată, ci consumul atent și în porții moderate.

„Nu te priva complet”, recomandă Michelle Routhenstein. „Să îți spui că nu poți mânca niciodată înghețată se întoarce adesea împotriva ta. În schimb, fii strategic și intenționat în privința momentului și modului în care o consumi.”

Una dintre recomandări este să nu păstrăm neapărat înghețata în congelator dacă știm că ne este greu să controlăm cantitatea consumată.

„Să ai înghețată în congelator poate fi dificil pentru unele persoane să o controleze”, spune Julia Zumpano, RD, dietetician în cadrul Cleveland Clinic Center for Human Nutrition. „În schimb, ieși în oraș pentru o cupă mică de înghețată sau cumpără o cutie mică ori una pe care să o împarți.”

O altă recomandare este controlul porției.

„Limitează-te la aproximativ o jumătate de cană și ține cont de aceasta în limita zilnică de grăsimi saturate”, recomandă Routhenstein. „Consumul ocazional, în porții rezonabile, permite includerea înghețatei într-o alimentație echilibrată.”

Specialiștii recomandă și alegerea unor variante cu mai puține grăsimi și mai puțin zahăr.

Cu ce putem înlocui înghețata

Pentru cei care vor să reducă aportul de zahăr și grăsimi saturate, nutriționiștii propun câteva alternative.

Una dintre variante este banana congelată, mixată cu puțin lapte, pentru a obține o consistență asemănătoare înghețatei.

„Îmi place chiar să adaug puțin shake proteic în amestec, pentru ca desertul să fie mai sățios”, spune Moody. „Marele avantaj este că bananele sunt bogate în potasiu. Dietele bogate în potasiu s-au dovedit utile pentru scăderea tensiunii arteriale și menținerea sănătății inimii.”

O altă variantă este „nice cream”, un desert asemănător înghețatei, dar fără lactate. Julia Zumpano recomandă în special variantele pe bază de fructe, fără zahăr adăugat. În cazul rețetelor care folosesc lapte de cocos, specialistul recomandă alegerea unei variante neîndulcite sau a unei creme de cocos light.

Michelle Routhenstein recomandă și iaurtul grecesc congelat, cu afine și fistic.

„Este alternativa mea preferată, sănătoasă pentru inimă, la înghețată”, spune ea. „Este congelat, așa că oferă aceeași senzație rece și indulgentă ca înghețata și îl pot face foarte variat adăugând diferite fructe de pădure, ciocolată, nuci, semințe și ingrediente aromatizante precum extractul de vanilie sau pudra de cacao.”

În final, alegerea unei alternative „mai sănătoase” nu are prea mult sens dacă aceasta nu este și plăcută.