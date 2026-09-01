Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Vaslui a lansat marți o campanie amplă de inspecție și monitorizare a efectivelor de ovine și caprine din județ. Măsura vine pe fondul alertelor naționale legate de evoluția focarelor de variolă ovină/caprină și de pestă a micilor rumegătoare, anunță Agerpres.

Potrivit datelor furnizate de instituție, județul Vaslui numără un efectiv total de 295.132 de ovine și 60.000 de caprine.

Focare active în județele vecine și controale la Vaslui

Deși focarele active de variolă au fost confirmate inițial în județele Constanța și Tulcea, iar ulterior în Iași și Galați, autoritățile din Vaslui au intrat în alertă maximă. Măsurile includ verificări directe în trafic, precum și descinderi în teren în exploatațiile de animale.

Obiectivul principal al controalelor este verificarea concordanței dintre numărul real de animale din grajduri și datele înregistrate în Sistemul de Monitorizare și Recensământ / Baza Națională de Date (BND). În perioada martie – august 2026, medicii veterinari de liberă practică au efectuat recensământul speciilor din județ, iar inspectorii DSVSA verifică în prezent corectitudinea datelor și existența crotaliilor (elementele de identificare oficiale).

Nereguli majore și sancțiuni

În urma primelor verificări din teren, inspectorii au descoperit diferențe majore între numărul de ovine din baza de date și efectivele găsite în exploatații. Proprietarii depistați cu nereguli au fost sancționați contravențional conform HG nr. 984/2005.

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Toleranță zero pentru comerțul ilegal și frauda cu subvenții

Avertismente similare și verificări drastice au avut loc recent și în județele Brăila și Tulcea, unde s-au descoperit animale fără crotalii și efective nedeclarate sau raportate fictiv doar pentru obținerea subvențiilor. Conducerea ANSVSA a solicitat toleranță zero și sesizarea organelor de urmărire penală în cazurile de fraudă.

„Comerțul clandestin, mișcările ilegale de animale și ascunderea semnelor de boală reprezintă o sabotare directă a economiei naționale și a muncii serviciilor veterinare. În contextul răspândirii variolei ovine și a pestei micilor rumegătoare, DSVSA Vaslui nu va tolera nicio abatere de la lege.

Solicităm crescătorilor corecți să izoleze imediat orice animal suspect, să colaboreze strâns cu medicii veterinari concesionari și să raporteze de urgență orice tentativă de trafic ilegal pentru a ne proteja fermele și dreptul de a exporta”, a declarat Mihai Ponea, directorul DSVSA Vaslui.