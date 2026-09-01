Luna septembrie aduce o agendă culturală și gastronomică extrem de bogată în județul Covasna. Punctul culminant al lunii va fi marcat de Târgul de Toamnă și Festivalul Kürtőskalács, care va transforma centrul municipiului Sfântu Gheorghe într-o adevărată sărbătoare a gustului și tradițiilor, anunță Agerpres.
Piața Libertății din Sfântu Gheorghe va găzdui, în perioada 25–27 septembrie, cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Kürtőskalács, desfășurat în paralel cu Târgul de Toamnă. Evenimentul promite o experiență culinară deosebită, unde vedeta va fi celebrul cozonac secuiesc.
Concursul tradițional de preparat kürtőskalács: Echipe de brutari și amatori se vor întrece pentru titlul de cel mai bun cozonac secuiesc.
Concerte și spectacole: Muzică live și momente artistice destinate tuturor vârstelor.
Activități pentru copii: Ateliere interactive și jocuri tematic destinate celor mici.
Promovarea tradițiilor locale: Târg de meșteșuguri și produse tradiționale din regiune.
Pe lângă deliciul oferit de Festivalul Kürtőskalács, calendarul publicat de Visit Covasna include o serie de manifestări culturale și sportive de amploare:
3–6 septembrie: Zilele Oraşului Covasna – spectacole, concerte, un festival de muzică stradală și un târg de produse locale.
5 septembrie: Inaugurarea Muzeului Ecvestru Secuiesc la Castelul Miko din Olteni și concertul „Visions of Vangelis” la Castelul Kálnoky din Micloșoara.
11–12 septembrie: Galopiada Secuiască (Ediția a XV-a) – competiție hipic de tradiție organizată pe Dealul Pivnițele Mari din Moacșa.
16–19 septembrie: MindFormers (Ediția a II-a) – festival pentru tineri cu workshopuri și invitați din domeniul științei și artei, la fosta Fabrică de Țigarete din Sfântu Gheorghe.
19 septembrie: „Sunetul Motoarelor de Odinioară” (Ediția a XIV-a) – expoziție de vehicule agricole vechi și meșteșuguri la Muzeul Etnografic „Haszmann Pál” din Cernat.
22–27 septembrie: EVA FilmMakers Fest (Ediția a VI-a) – festival de film dedicat regizoarelor, organizat de Teatrul „Andrei Mureșanu” din Sfântu Gheorghe.
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