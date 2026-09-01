Luna septembrie aduce o agendă culturală și gastronomică extrem de bogată în județul Covasna. Punctul culminant al lunii va fi marcat de Târgul de Toamnă și Festivalul Kürtőskalács, care va transforma centrul municipiului Sfântu Gheorghe într-o adevărată sărbătoare a gustului și tradițiilor, anunță Agerpres.

Festivalul Kürtőskalács: Ediția a VIII-a încheie luna septembrie

Piața Libertății din Sfântu Gheorghe va găzdui, în perioada 25–27 septembrie, cea de-a VIII-a ediție a Festivalului Kürtőskalács, desfășurat în paralel cu Târgul de Toamnă. Evenimentul promite o experiență culinară deosebită, unde vedeta va fi celebrul cozonac secuiesc.

Ce include programul festivalului:

Concursul tradițional de preparat kürtőskalács: Echipe de brutari și amatori se vor întrece pentru titlul de cel mai bun cozonac secuiesc.

Concerte și spectacole: Muzică live și momente artistice destinate tuturor vârstelor.

Activități pentru copii: Ateliere interactive și jocuri tematic destinate celor mici.

Promovarea tradițiilor locale: Târg de meșteșuguri și produse tradiționale din regiune.

Alte evenimente majore în Covasna în luna septembrie

Pe lângă deliciul oferit de Festivalul Kürtőskalács, calendarul publicat de Visit Covasna include o serie de manifestări culturale și sportive de amploare:

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