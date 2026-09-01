Autorități, cercetători, antreprenori și reprezentanți ai societății civile s-au reunit marți, 1 septembrie, la Tulcea, pentru a marca Ziua Rezervației Biosferei Delta Dunării. Întâlnirea a avut ca scop principal implicarea directă a comunităților locale în protejarea mediului prin crearea unui instrument modern de gestionare durabilă a zonei, anunță Agerpres.

Evenimentul a fost organizat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) și Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD). Data de 1 septembrie marchează momentul în care, în urmă cu 36 de ani, Delta a fost inclusă în rețeaua internațională a rezervațiilor biosferei UNESCO, devenind oficial zi a rezervației în anul 2008.

Ce este „Danubius – Observatorul Cetățenesc”

În cadrul conferinței „Delta în date și comunitate – Observatorul Cetățenesc”, cercetătorii au prezentat stadiul proiectului pan-european Danubius-RI și al componentei naționale Danubius-RO. Principala provocare identificată de autorități este fragmentarea datelor despre ecosistemele complexe din Deltă, problemă ce poate fi rezolvată prin participarea comunității.

Punctele cheie ale proiectului includ:

Model participativ de monitorizare: Locuitorii colectează și transmit date din teren, transformând observațiile zilnice în informație științifică.

Sprijin pentru politici publice: Datele strânse vor ajuta la fundamentarea deciziilor de management de mediu.

Implicarea stakeholderilor: Grupurile de Acțiune Locală (GAL) și ONG-urile din Tulcea au confirmat sprijinul pentru această inițiativă, aducând în plus experiența proiectelor europene dedicate schimbărilor climatice.

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„Fără comunități nu putem realiza acest demers. Transformarea observațiilor din teren în informație științifică reprezintă pilonul central în cadrul proiectului, un proces necesar pentru monitorizarea mediului”, a subliniat Iulian Nichersu, directorul științific al INCDDD.

Avanpremieră gratuită pentru localnici a filmului „Delta sălbatică”

Manifestările dedicate Zilei Rezervației au continuat marți la Teatrul „Jean Bart” din Tulcea cu vernisajul unei expoziții de fotografie și proiecția gratuită a documentarului „Delta sălbatică”, regizat de Dan Dinu.

Detalii despre proiecții și lansare:

Producătorii au oferit proiecții gratuite la Tulcea, urmând să difuzeze filmul în Mahmudia, Jurilovca și Sarichioi.

Documentarul realizat pe parcursul a cinci ani va fi lansat oficial în cinematografele din toată țara în ultima decadă a lunii viitoare.

„Am lucrat cinci ani la acest proiect născut din dragoste pentru spațiul cu cea mai mare biodiversitate din România. A fost esențial ca, înainte de premiera în cinematografe, filmul să fie văzut gratuit de cei care numesc Delta Dunării „acasă””, a declarat producătorul Matei Truță.