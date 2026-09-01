Peste 7.000 de ovine și caprine declarate oficial nu au fost găsite în exploatațiile verificate din județul Tulcea, potrivit datelor prezentate de președintele Comisiei pentru Agricultură din Senat, Sebastian Cernic. Acesta cere extinderea controalelor la nivel național și verificarea modului în care sunt acordate subvențiile și fondurile europene.

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Primele rezultate ale controalelor efectuate de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) în județul Tulcea au ridicat suspiciuni privind existența unor neconcordanțe semnificative în evidențele efectivelor de ovine și caprine.

Verificările au fost declanșate după confirmarea unor focare de variolă ovină și caprină în localitățile Valea Nucarilor, Peceneaga, Iazurile și Ostrov.

Potrivit datelor prezentate de Sebastian Cernic, din cele 32.239 de ovine și caprine înregistrate oficial în exploatațiile verificate, inspectorii au identificat la fața locului 25.236 de animale. Diferența depășește 7.000 de capete, reprezentând aproape 22% din efectivul declarat.

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La acestea se adaugă aproximativ 1.500 de animale care fie nu erau identificate corespunzător, fie aveau mijloace de identificare neconforme.

Cernic solicită verificarea evidențelor

Sebastian Cernic, președintele Comisiei pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală din Senat, a anunțat că va solicita raportul complet al controalelor efectuate în Tulcea.

„Vorbim despre bani publici, subvenții și fonduri europene, de care nimeni nu are dreptul să își bată joc. Atunci când efective de animale declarate pe hârtie nu există în realitate, nu este vorba doar despre o simplă neconcordanță administrativă. Este vorba despre un posibil prejudiciu adus bugetului public și despre o formă de fraudă”, a transmis senatorul.

Acesta solicită ANSVSA să extindă verificările în toate județele, cu o atenție specială acordată exploatațiilor unde există diferențe între efectivele declarate și cele constatate în teren.

Printre situațiile care ar trebui verificate se numără exploatațiile cu un număr mare de femele de reproducție, dar fără tineret înregistrat, animalele neidentificate și cazurile în care mijloacele de identificare nu respectă cerințele legale.

Verificarea subvențiilor și a bazei naționale de date

Comisia pentru Agricultură din Senat solicită verificarea documentelor privind mișcarea animalelor și a datelor înscrise în Baza Națională de Date.

Cernic susține că neregulile din evidențele efectivelor pot avea consecințe atât asupra utilizării banilor publici, cât și asupra fermierilor care respectă regulile.

„Frauda din acest domeniu nu lovește doar în bugetul de stat. Lovește direct în credibilitatea fermierilor și crescătorilor corecți”, a precizat acesta.

Potrivit senatorului, lipsa identificării animalelor, nedeclararea mișcărilor și neraportarea suspiciunilor de boală pot contribui la răspândirea bolilor și pot îngreuna intervenția autorităților în cazul apariției unor focare.

În acest context, acesta susține că verificările trebuie să fie realizate constant, nu doar după apariția unor focare de boală.

Ce solicită Comisia pentru Agricultură

În comunicatul transmis, Sebastian Cernic solicită:

transmiterea către Comisia pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală a raportului complet al controalelor din județul Tulcea;

extinderea de urgență a controalelor la nivel național, în special în exploatațiile cu risc ridicat de neconcordanțe;

verificarea documentelor privind mișcarea animalelor și a datelor din Baza Națională de Date;

aplicarea sancțiunilor prevăzute de lege în cazul neregulilor constatate;

măsuri de sprijin și predictibilitate pentru fermierii care respectă legislația.

Președintele Comisiei pentru Agricultură afirmă că situațiile similare semnalate în trecut ar trebui, de asemenea, analizate pentru a se verifica dacă sancțiunile au fost aplicate corespunzător și dacă mecanismele de control necesită modificări.

Sectorul ovinelor și caprinelor reprezintă o sursă de venit pentru numeroase exploatații agricole din România. Comisia pentru Agricultură din Senat anunță că va urmări rezultatele controalelor și va reveni cu informații pe măsură ce verificările la nivel național vor avansa.