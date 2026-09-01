Armata rusă a început luna septembrie cu o nouă serie de bombardamente aeriene masive împotriva infrastructurii critice și logistice a Ucrainei. Profitând de lipsa cronică de rachete interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană ale Kievului, atacul a vizat porturi, rețele de distribuție alimentară, puncte de frontieră și facilități energetice, anunță Agerpres.

Bilanțul atacului: 12 morți și pagube logistice majore

Conform forțelor armate ucrainene, Rusia a lansat peste 200 de drone și numeroase rachete, în special balistice. Din cauza ratei reduse de interceptare provocată de epuizarea stocurilor de rachete Patriot, armata ucraineană a decis să nu mai publice numărul exact al țintelor doborâte.

Atacul s-a soldat cu 12 morți la Kiev, printre care șase angajați feroviari. Printre principalele ținte lovite se numără:

Infrastructure feroviară și logistică: Un depozit al căilor ferate de stat de lângă Kiev și un terminal al companiei de curierat Nova Poșta din regiunea Odesa.

Puncte de frontieră cu România: O trecere de frontieră utilizată de camioane și o infrastructură de feribot pe Dunăre care conectează Ucraina de România.

Sistemul energetic și portuar: O termocentrală, trei substații electrice și depozite de combustibil, muniții și drone.

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Această campanie a Moscovei vine ca replică la atacurile ucrainene cu drone asupra rafinăriilor, porturilor și depozitelor de e-commerce din interiorul Rusiei.

Alertă pentru populație și probleme în lanțul alimentar

Comportamentul agresiv asupra centrelor de distribuție și a marilor supermarketuri a început să afecteze disponibilitatea produselor la raft în anumite regiuni.

Recomandări de urgență: Anatoli Katerenciuk, șeful Serviciului de Siguranță Alimentară din regiunea Kiev, le-a recomandat cetățenilor să își creeze provizii de apă și alimente neperisabile pentru o perioadă de 7 până la 10 zile.

Reacția autorităților: Ministrul ucrainean al Economiei, Taras Visoțki, a dat asigurări că țara dispune de suficiente rezerve alimentare. Pentru a reduce vulnerabilitatea în fața bombardamentelor, companiile din sectorul alimentar au început să își descentralizeze depozitele și rețelele de distribuție.

Blocaj la Marea Neagră și pe Dunăre

În ultimele săptămâni, atacurile rusești au paralizat activitatea în porturile ucrainene de la Marea Neagră și Dunăre, esențiale pentru exportul de cereale. Escaladarea survine după ce Ucraina a reușit să blocheze accesul navelor rusești în Marea Azov prin atacuri repetate cu drone maritime.