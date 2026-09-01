Fermierii ale căror culturi sau exploatații agricole sunt afectate de secetă, îngheț, inundații sau alte fenomene naturale trebuie să notifice în scris situația la APIA în termen de 15 zile lucrătoare. Agenția avertizează că notificările depuse după expirarea termenului legal nu sunt luate în considerare, conform Agerpres.

În contextul secetei extreme și al altor fenomene naturale care pot provoca pagube culturilor, fermierii trebuie să se adreseze Centrului județean sau local APIA la care au depus cererea de plată, pentru a notifica situația și a transmite documentele justificative.

Notificarea se face prin „Înștiințarea cu privire la forța majoră”, prevăzută în Anexa nr. 25 la Ordinul MADR nr. 106/2024, cu modificările și completările ulterioare.

Documentul trebuie însoțit, după caz, de actele care demonstrează producerea fenomenului și efectele acestuia asupra culturilor sau exploatației agricole, precizează APIA.

Ce documente trebuie depuse în cazul calamităților

Pentru fenomene naturale izolate, precum seceta, înghețul, inundațiile sau tornadele, în situația în care nu există un act normativ național prin care zona să fie declarată calamitată, fermierii trebuie să depună, alături de înștiințarea privind forța majoră, și procesul-verbal de constatare și evaluare a pagubelor la culturile agricole sau procesul-verbal de constatare a calamității.

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Documentele trebuie întocmite potrivit prevederilor legale aplicabile.

Dacă zona în care se află exploatația este declarată calamitată printr-un act normativ național, fermierii trebuie să transmită APIA înștiințarea privind forța majoră împreună cu actul normativ relevant, conform procedurilor în vigoare.

APIA avertizează asupra termenului de 15 zile

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură atrage atenția că depășirea termenului de 15 zile lucrătoare duce la neacceptarea notificării.

„Recunoașterea unui caz de forță majoră sau a unei circumstanțe excepționale permite, în condițiile legislației aplicabile, acordarea sprijinului pentru suprafața eligibilă sau pentru animalele eligibile la momentul producerii situației respective și, după caz, evitarea aplicării sancțiunilor administrative aferente neconformităților determinate de aceste situații”, precizează APIA.

Instituția recomandă fermierilor să nu amâne notificarea și să transmită documentele justificative în termenul legal, astfel încât să poată beneficia de prevederile aplicabile cazurilor de forță majoră și circumstanțelor excepționale.