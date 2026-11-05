Bucureștenii vor putea gusta must, preparate tradiționale și dulciuri de sezon la „Tărâmul Deliciilor de Toamnă”, un târg organizat în perioada 6-8 noiembrie 2026, în Parcul IOR. Evenimentul va include și o zonă de street food, ateliere pentru copii, spectacole de teatru și concerte. Accesul este gratuit.

Zona Glob – Calul Titanilor din Parcul IOR se va transforma, timp de trei zile, într-un spațiu dedicat gastronomiei de sezon și activităților pentru întreaga familie.

Vizitatorii vor găsi o mustărie, preparate tradiționale, dulciuri și alte produse specifice toamnei. Organizatorii au pregătit și o zonă de street food, unde comercianții vor oferi diferite preparate culinare.

Must, bunătăți de sezon și activități pentru copii

Pe lângă oferta gastronomică, târgul va avea și un program de divertisment. Copiii vor putea participa la ateliere de pictat dovleci și vor putea urmări spectacole de teatru.

Atmosfera va fi animată de personaje din povești pe picioroange, momente artistice și concerte. Organizatorii promit activități dedicate atât celor mici, cât și adulților.

Evenimentul „Tărâmul Deliciilor de Toamnă” este organizat de Asociația Meșteșug Events și se desfășoară între 6 și 8 noiembrie, în zona Glob – Calul Titanilor din Parcul IOR.

Intrarea este liberă.