STUDIU: Gastronomia, vinurile și natura, principalele motive de mândrie pentru români / Ce afectează cel mai mult imaginea României în străinătate

05 nov. 2026, Gusturi locale
STUDIU: Gastronomia, vinurile și natura, principalele motive de mândrie pentru români / Ce afectează cel mai mult imaginea României în străinătate
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Gastronomia și vinurile, natura și performanțele sportivilor sunt principalele motive de mândrie ale românilor atunci când se gândesc la imaginea țării în lume. La polul opus, evoluția economică a României este percepută negativ de aproape jumătate dintre respondenți, potrivit celui mai recent studiu AHA Moments & Destinația Anului, realizat pe un eșantion național reprezentativ de 1.012 persoane.

Potrivit cercetării, 75% dintre participanți consideră că bucătăria și vinurile României au contribuit pozitiv la reputația țării în ultimii 10 ani, în special în Europa. Acesta este cel mai ridicat procent de evaluări pozitive dintre toate cele 13 categorii analizate.

Natura României, cu pădurile, munții și Delta Dunării, ocupă locul al doilea, cu 74% de aprecieri pozitive. Performanțele sportivilor români se află pe locul al treilea, cu 71%, urmate de rezultatele elevilor la olimpiadele internaționale, menționate de 70% dintre respondenți.

Patrimoniul istoric este un alt element important pentru imaginea României, fiind evaluat pozitiv de 69% dintre participanții la studiu. Apele minerale au obținut 67% aprecieri pozitive, în timp ce echipele de salvare care au intervenit în alte țări au fost apreciate de 62% dintre respondenți.

Experiența turiștilor străini în România și contribuția scriitorilor și artiștilor români la imaginea țării în lume au înregistrat fiecare câte 61% evaluări pozitive.

Evoluția economică, principalul punct slab în percepția românilor

La capitolul percepțiilor negative, evoluția economică a României se află pe primul loc. 44% dintre respondenți consideră că aceasta a avut o contribuție negativă la reputația țării în ultimul deceniu. Doar 24% au o evaluare pozitivă, în timp ce 32% au o opinie neutră.

Comportamentul diasporei este un alt aspect care generează percepții negative: 24% dintre participanți consideră că acesta a afectat imaginea României, în timp ce 37% îl evaluează pozitiv și 39% neutru.

Nici comportamentul turiștilor români în străinătate nu are o evaluare unanim favorabilă. 38% dintre respondenți consideră că acesta a contribuit pozitiv la reputația țării, 41% au o percepție neutră, iar 21% îl evaluează negativ.

În ceea ce privește rolul României în securitatea Europei, 39% dintre participanți consideră că acesta a avut o contribuție pozitivă la imaginea țării, 46% au o percepție neutră, iar 16% una negativă.

Studiul AHA Moments & Destinația Anului a fost realizat pe un eșantion național reprezentativ de 1.012 respondenți. Participanții au evaluat contribuția mai multor elemente la reputația României în ultimii 10 ani, în lume și în special în Europa.

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