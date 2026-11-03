Palatul Culturii din Iași are, de acum, propria ciocolată. Numită „JASSY 1925”, ciocolata este realizată în oraș și transformă unul dintre cele mai cunoscute simboluri locale într-un suvenir comestibil. Produsul va putea fi cumpărat începând de miercuri, 4 noiembrie, de la magazinul de suveniruri al Palatului Culturii, potrivit informațiilor publicate de Iași Capitala.

Prețul unei tablete costă 29 de lei și poți alege din cele trei variante dispnibile: ciocolată cu lapte, ciocolată neagră și ciocolată albă. Atât ambalajul, cât și forma ciocolatei sunt inspirate de arhitectura Palatului Culturii, iar numele „JASSY 1925” face trimitere la anul 1925, când clădirea proiectată de arhitectul I.D. Berindey și-a deschis porțile.

Prin acest produs, o parte din identitatea vizuală a Iașului este transformată într-un obiect pe care turiștii îl pot lua acasă sau îl pot oferi cadou. Prin această inițiativa se încearcă asocierea gastronomiei de patrimoniul local cu experiența vizitatorilor. „Muzeul nu mai trebuie să însemne doar un loc în care intri, privești și pleci”, spune Alexandru Constantin Chituță, managerul interimar al Complexului Muzeal Național „Moldova”.

Ideea pornește de la faptul că instituțiile culturale încearcă tot mai mult să rămână în memoria vizitatorilor și după încheierea vizitei.

Ciocolată produsă chiar la Iași

„JASSY 1925” este realizată în colaborare cu producătorul local Capuchin Coffee Roasters. Ciocolata este produsă prin metoda „bean-to-bar”, adică printr-un proces care pornește de la boabele de cacao. În acest fel, produsul nu doar că este realizat local, dar este și un suvenir cu imaginea unui monument cunoscut.

Fotografiile publicate pe rețelele sociale arată tabletele ambalate într-un design dominat de imaginea Palatului Culturii, alături de numele „JASSY 1925”.

Ideea urmărește să prezinte patrimoniul local într-o formă accesibilă inclusiv celor care nu sunt neapărat pasionați de istorie. În locul unui suvenir clasic, vizitatorul poate pleca din Iași cu un produs alimentar legat direct de imaginea orașului. Palatul Culturii devine astfel nu doar elementul central al ambalajului, ci și sursa de inspirație pentru forma și identitatea produsului.

Ciocolata „JASSY 1925” va fi disponibilă în trei variante, toate comercializate la prețul de 29 de lei pentru tabletă. Emanuel Vârgă, reprezentantul companiei, spune că este o satisfacție să realizeze un produs „purtând numele orașului nostru”. „IASSY 1925” completează gama de suveniruri dezvoltate de Palatul Culturii, din care fac parte și parfumurile „Regina” și „Regalis”.