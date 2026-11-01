Ideea afacerii Mori i-a venit Ioanei încă din adolescență, când își imagina un loc în care coliva să poată fi cumpărată oricând, nu doar la pomeni și parastase. Pasiunea pentru desertul tradițional a pornit dintr-o experiență personală, iar visul de a-l transforma într-un produs disponibil în orice moment a rămas cu ea ani la rând. La Romanian Hospitality Awards 2026, fondatoarea Mori a povestit pentru G4Food cum a apărut ideea businessului și de ce și-a dorit ca românii să poată mânca colivă fără să fie nevoie de un eveniment trist.

„Este o idee pe care eu am avut-o când aveam vreo 14-16 ani, nu mai știu exact și pe care am repetat-o obsesiv. A pornit dintr-o nevoie proprie. Mie îmi plăcea foarte mult coliva și la mine în familie se făcea de destul de multe ori colivă, dar niciodată destulă, pentru că aveam foarte mulți invitați la parastase. Am zis că într-o zi, când o să mă fac mare, o să-mi fac un loc unde o să avem colivă oricând. Nu trebuie să moară nimeni, nu trebuie să pomenim pe nimeni și o să fie desertul nostru național”, spune fondatoarea Mori.

De la o idee din adolescență la un desert disponibil oricând

Pentru Ioana, miza nu a fost doar să vândă colivă, ci să schimbe și relația oamenilor cu acest preparat. Asocierea puternică dintre colivă și evenimentele funerare face ca desertul să provoace reacții diferite, de la pasiune până la reticență. Mori încearcă să-l aducă într-un context mai relaxat, inclusiv prin numele sortimentelor și prin comenzile personalizate.

Umorul apare și în mesajele pe care clienții le cer pentru torturile din colivă. Ioana povestește că unii aleg să marcheze astfel momente importante sau schimbări din viața lor, inclusiv plecarea de la un loc de muncă.

„Nu știu dacă sunt foarte multe cântecele, dar ce le place foarte mult e să vină cu tot felul de mesaje creative pe care să le scriem pe torturile de colivă. De exemplu, pentru oamenii care își dau demisia vor să le scriem «Cui vă las?», un mesaj de bocitoare, dar pus într-un context de plecare de la birou”, explică antreprenoarea.

Dincolo de povestea personală care a stat la baza afacerii, Ioana își dorește ca acest preparat să depășească granițele României și să fie recunoscut internațional, asemenea unor deserturi emblematice din alte țări.

„Eu visez la niște vremuri în care coliva va fi cunoscută în toată lumea și toată lumea va ști că acesta este un produs românesc cu care noi ne mândrim, așa cum fac italienii cu cannoli, de exemplu, sau japonezii cu mochi sau italienii cu gelato. Merităm și noi să avem un desert faimos internațional, mai ales că vine la pachet cu un spirit, nu doar cu un gust”, spune fondatoarea Mori.