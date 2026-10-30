VIDEO | Colivă fără gluten / Ce ingredient folosește Mori pentru varianta alternativă a desertului tradițional. Ioana Mihai: „Câteodată e mai bună decât coliva clasică”

30 oct. 2026, Interviuri
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Coliva tradițională are la bază grâul, însă poate fi reinterpretată și cu alte ingrediente. La Mori, brandul fondat de Ioana, a fost dezvoltată o variantă pe bază de hrișcă, destinată persoanelor care nu pot consuma coliva clasică. Antreprenoarea a povestit pentru G4Food, la Romanian Hospitality Awards 2026, cum a apărut alternativa și de ce consideră că merită încercată inclusiv de cei care preferă rețeta tradițională.

„Da, am dezvoltat un produs special care este coliva din hrișcă. Este singura cereală care nu are gluten și este câteodată mai bună decât, aș îndrăzni să zic, mai bună decât coliva clasică”, a explicat Ioana, fondatoarea Mori.

Coliva, un preparat cunoscut și în alte țări din Balcani

Coliva nu este specifică doar României. Ioana Mihai spune că preparatul există și în alte țări din regiune, unde este pregătit din ingrediente asemănătoare, dar tehnicile de preparare și ocaziile în care este consumat pot fi diferite.

„În Balcani există mai multe popoare care fac colivă și ce e foarte interesant e că, cu aceleași ingrediente, nu e foarte diferită rețeta, dar e diferit modul în care, prin tehnica de preparare, ies alte preparate. La greci și la ciprioți, de exemplu, coliva se scrie cu K. Are aceeași însemnătate pentru același moment. La armeni însă se face de Crăciun și este o prăjitură”, a povestit fondatoarea Mori.

Cum reacționează străinii când gustă coliva românească

Ioana spune că a încercat desertul și în rândul expaților și turiștilor, iar reacțiile au fost încurajatoare. Unii dintre cei care au gustat coliva au comparat-o cu un preparat familiar, dar reinterpretat cu ciocolată și ingrediente crocante.

„Deci cumva la noi în regiune oamenii știu gustul. Am încercat și cu expați și turiști. Le place, simt că e bună, că e hrănitoare, ceea ce e adevărat. E o sursă bună de vitamine și minerale. Și unii zic, mai ales oamenii din UK, că e un fel de porridge peste care am pus ciocolată și crunch”, a explicat antreprenoarea.

Pentru Ioana, însă, gustul nu este singurul element care poate face coliva interesantă pentru un public internațional. Povestea preparatului și legătura sa cu tradițiile românești contează la fel de mult.

„Le place, sunt deschiși și le place foarte mult să primească la pachet cu preparatul o poveste. Mai ales venind din țara lui Dracula, li se pare că e ceva ce are foarte mult sens pentru noi ca popor”, a spus Ioana Mihai.

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