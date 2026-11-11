VIDEO | Salata de restaurant nu este automat „dietetică” / Dressingul care o poate transforma într-un preparat hipercaloric

11 nov. 2026, Disputandum
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Salata este una dintre alegerile frecvente ale persoanelor care încearcă să mănânce mai ușor la restaurant. Totuși, simpla prezență a legumelor în farfurie nu spune întreaga poveste despre aportul caloric al preparatului. Irinel Nicoară, cofondator al platformei Valori Nutriționale, atrage atenția asupra dressingurilor și ingredientelor adăugate în salate. „Sănătos poate fi orice, depinde de ce cantitate consumi”, spune acesta în podcastul „Disputandum” realizat de CosmincDragomir la G4Food.

Potrivit lui Nicoară, o salată simplă este greu de transformat într-un preparat foarte dezechilibrat prin legumele propriu-zise. Situația se poate schimba însă atunci când dressingul conține multă maioneză sau alte ingrediente bogate în grăsimi. Cantitatea utilizată contează la fel de mult precum tipul ingredientului.

Maioneza poate schimba balanța

Un dressing consistent poate ridica semnificativ valoarea energetică a unei farfurii percepute inițial drept alegere pentru slăbit. Problema se leagă de una dintre temele centrale ale discuției: consumatorul vede preparatul, dar nu întotdeauna și gramajele ingredientelor. Două salate cu nume și aspect apropiat pot avea valori nutriționale foarte diferite. Diferența poate proveni din sos, brânzeturi, semințe, carne, ulei sau alte ingrediente adăugate. Din acest motiv, Nicoară susține că informațiile nutriționale pot ajuta clientul să aleagă în funcție de propriile obiective. Salata nu devine un aliment „rău” din cauza unui dressing. Însă poate să nu mai fie preparatul cu puține calorii pe care clientul credea că îl comandă.

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