Fermierii din județele Cluj și Bistrița-Năsăud vor testa soluții pentru creșterea productivității pajiștilor, în cadrul proiectului european GrassWise, finanțat cu 8 milioane de euro prin programul Horizon Europe. Inițiativa, derulată până în 2030, va utiliza imagini satelitare, date colectate direct din ferme și amestecuri inovatoare de ierburi și leguminoase pentru îmbunătățirea gestionării pășunilor, notează Mediafax.

Pajiștile reprezintă aproximativ 34% din suprafața agricolă a Uniunii Europene și au un rol important în creșterea animalelor, conservarea biodiversității, captarea carbonului și protejarea solului și a resurselor de apă, conform G4Media.

Cu toate acestea, suprafețele de pajiști și sistemele tradiționale de pășunat sunt în declin la nivel european. Printre cauze se numără intensificarea agriculturii, schimbarea destinației terenurilor, abandonarea unor suprafețe, degradarea solurilor și efectele schimbărilor climatice, potrivit unui comunicat al Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară (USAMV) Cluj-Napoca.

GrassWise, un proiect european pentru creșterea productivității pajiștilor

Proiectul GrassWise urmărește să dezvolte soluții practice pentru îmbunătățirea gestionării pajiștilor, creșterea productivității acestora și valorificarea serviciilor ecosistemice pe care le furnizează.

În cadrul inițiativei sunt implicate 135 de ferme partenere și nouă comunități de practică din nouă zone pilot europene și din Noua Zeelandă. Una dintre zonele pilot va funcționa în România, prin colaborarea cu cooperative de fermieri din județele Cluj și Bistrița-Năsăud.

Fermierii vor participa la testarea unor amestecuri inovatoare de ierburi și leguminoase, concepute pentru a îmbunătăți atât performanțele economice ale exploatațiilor, cât și beneficiile de mediu ale pajiștilor.

Proiectul va facilita și schimbul de experiență între fermieri, cercetători și organizațiile participante, astfel încât soluțiile dezvoltate să poată fi adaptate diferitelor sisteme de exploatare și condiții regionale.

Datele satelitare vor fi integrate într-o platformă europeană pentru monitorizarea pajiștilor

O componentă importantă a GrassWise este dezvoltarea unei platforme europene integrate de date despre pajiști. Aceasta va reuni informații furnizate de ferme, observații colectate direct din teren și date obținute prin observații satelitare.

Pe baza acestor informații vor fi dezvoltate instrumente de evaluare comparativă și analiză a scenariilor de management. Fermierii și specialiștii vor putea compara performanțele diferitelor pajiști și vor putea analiza efectele pe care le au diverse metode de gestionare.

Utilizarea datelor satelitare va permite o evaluare mai amplă a suprafețelor, în timp ce informațiile colectate din ferme vor contribui la adaptarea recomandărilor la condițiile concrete din teren.

20 de organizații din 13 țări participă la proiect

GrassWise este coordonat de Teagasc, autoritatea irlandeză pentru dezvoltarea agriculturii și industriei alimentare, și se desfășoară pe o perioadă de patru ani, între octombrie 2026 și septembrie 2030.

La proiect participă 20 de organizații din 13 țări europene și Noua Zeelandă. România este reprezentată de USAMV Cluj-Napoca și Cooperativa Agricolă Țibleș-Someș-Meleș.

Finanțarea este asigurată de Uniunea Europeană prin programul de cercetare și inovare Horizon Europe, iar bugetul proiectului este de 8 milioane de euro.