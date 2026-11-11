Pop-up caritabil cu zacuscă, pâine artizanală și horincă / Degustarea costă 32 de lei, iar profitul merge către tinere fără familie

11 nov. 2026, HoReCa
Pop-up caritabil cu zacuscă, pâine artizanală și horincă / Degustarea costă 32 de lei, iar profitul merge către tinere fără familie
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Foto: Dreamstime
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Organizatorii campaniei #mancareafacebine pregătesc un Pop-up Zacusca & Horinca Bar, în cadrul căruia vizitatorii vor putea degusta mai multe sortimente de zacuscă și tartinabile, pâine artizanală, brânzeturi maturate și băuturi tradiționale. Profitul obținut va susține proiectele Asociației Curtea Culorilor, care oferă sprijin tinerelor fără familie.

Evenimentul se desfășoară între orele 10:00 și 16:00, la Casa del Pan, pe strada Polonă nr. 89, și este organizat în marja Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor, marcată anual pe 25 noiembrie.

Degustare cu zacuscă, pâine artizanală și brânzeturi, la 32 de lei

Organizatorii au pregătit 300 de porții de degustare, care vor reuni produse de la mai mulți producători și parteneri locali.

Selecția va include zacuște și alte tartinabile de la ARCA, pâine artizanală de la Casa del Pan, brânză maturată de la Horezu, precum și horincă și vișinată de la La Horincie.

Prețul unui set de degustare este de 32 de lei. Profitul obținut în urma evenimentului va fi direcționat integral către campania #mancareafacebine, al cărei beneficiar final este Asociația Curtea Culorilor.

Asociația Curtea Culorilor sprijină tinerele care ies din sistemul de protecție după 18 ani

Fondată în 2011, Asociația Curtea Culorilor are ca obiectiv să ofere locuință, formare umană, culturală și profesională unor tinere fără familie.

Organizația atrage atenția asupra unei probleme sociale cu care se confruntă tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului la împlinirea vârstei de 18 ani. Fără sprijin familial, mulți dintre aceștia riscă să ajungă în situații de vulnerabilitate, fără locuință sau loc de muncă.

În prezent, persoanele sprijinite de asociație participă la producția de brânzeturi. Unul dintre produsele realizate este Gran Sârbova, sortiment care a obținut o Medalie de Aur la Campionatul Național de Brânzeturi, precum și distincții de aur la competiția Treasure of the East și la Concursul Internațional de la Lyon.

Ce proiecte vrea să finanțeze asociația

Fondurile strânse în cadrul campaniei vor contribui la dezvoltarea activităților economice ale asociației. Printre obiective se numără finalizarea unei mici manufacturi de paste artizanale, înființarea unui Punct de Gastronomie Locală și achiziționarea unui vehicul dotat cu instalație frigorifică, inclusiv second-hand.

Aceste investiții ar permite organizației să își diversifice producția și să dezvolte activități economice care să susțină integrarea profesională a tinerelor.

#mancareafacebine, un proiect care folosește gastronomia pentru implicare socială

Campania #mancareafacebine este un proiect de implicare socială care reunește chefi, restaurante, creatori, comunități, organizații și branduri în jurul ideii că gastronomia poate contribui la rezolvarea unor probleme sociale.

Inițiativa îmbină educația culinară cu cea civică și susține organizații care desfășoară activități în beneficiul persoanelor vulnerabile. Potrivit organizatorilor, întregul profit obținut în cadrul proiectului este reinvestit în inițiative sociale.

Evenimentul din 21 noiembrie este organizat de MâncareaFaceBine, Casa del Pan și Cosmin Dragomir, cu sprijinul ARCA, La Horincie și Brânza Horezu. Organizatorii au anunțat că vor reveni cu detalii despre alte surprize pregătite pentru această zi.

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