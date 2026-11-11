VIDEO | David Holmgren, co-fondatorul permaculturii: „Carbonul nu este doar o problemă, ci substanța vieții, care trebuie să fie în locurile potrivite” / Cum protejăm solul de eroziune și degradare

11 nov. 2026, Video
Foto Facebook
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover

Seceta, eroziunea și degradarea terenurilor pun presiune tot mai mare asupra agriculturii, iar metodele prin care solul este protejat devin esențiale într-un climat instabil. David Holmgren, co-fondatorul permaculturii, explică, într-un interviu acordat G4Food, de ce arborii, plantele perene, intervențiile mai puțin agresive asupra solului și menținerea unui strat continuu de vegetație sunt principii importante ale agriculturii regenerative.

Holmgren spune că aceste idei se regăseau în permacultură încă de la începuturile sale, cu mult înainte ca schimbările climatice să devină o preocupare centrală. Ele au fost gândite inițial ca răspuns la probleme precum eroziunea și degradarea terenurilor, dar au devenit cu atât mai importante pe măsură ce condițiile climatice s-au schimbat.

„Încă de la începuturile permaculturii, ideea de a folosi mai mulți arbori și mai multe plante perene, precum și de a interveni mai puțin asupra solului, a fost un răspuns la problemele eroziunii și degradării terenurilor. Aceste principii devin cu atât mai importante în condițiile unor regimuri climatice instabile, care se schimbă rapid sau devin haotice”, explică David Holmgren.

Solul, materia organică și vegetația, esențiale pentru reziliența terenurilor

În multe regiuni ale lumii, tehnicile agriculturii regenerative urmăresc tocmai stabilizarea solului, creșterea conținutului de materie organică și menținerea unui strat de vegetație cât mai continuu. Holmgren subliniază că terenul ar trebui să fie acoperit de plante pe cât posibil pe parcursul tuturor anotimpurilor, urmând modelul naturii.

„În multe locuri din lume, toate tehnicile agriculturii regenerative care contribuie la stabilizarea solului, la acumularea materiei organice în sol și la menținerea unui strat continuu de vegetație pe teren, pe cât posibil pe parcursul întregului ciclu al anotimpurilor, așa cum se întâmplă în natură, au reprezentat o parte importantă a acestui răspuns. Aceste principii erau deja incluse în permacultură înainte să se acorde prea multă atenție schimbărilor climatice ca problemă”, spune Holmgren.

Carbonul nu este doar o problemă de care trebuie să scăpăm

Un alt efect al acestor practici este captarea carbonului în sol și în biomasa vie. David Holmgren atrage atenția că discuția despre carbon nu ar trebui redusă la ideea eliminării unei substanțe considerate problematică. Contează și locul în care acesta ajunge și rolul pe care îl are în ecosisteme.

„Ca efect secundar al acestui proces, ajungem, desigur, să captăm cantități mari de carbon, atât în sol, cât și în biomasa vie. Și facem acest lucru în moduri care răspund nevoilor oamenilor, nu tratând captarea carbonului ca pe o idee separată, izolată, de tipul «cum scăpăm de acest carbon problematic?».

Chiar și atunci când am scris, în urmă cu 25 de ani, textul cărții Permaculture: Principles and Pathways Beyond Sustainability, criticam această perspectivă foarte îngustă asupra carbonului, care îl privește doar ca pe o problemă, nu ca pe materia vieții, care trebuie să se afle în locurile potrivite”, explică David Holmgren.

Articol editat de un jurnalist în care au fost folosite texte traduse cu AI.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

Disputandum
11 nov.
VIDEO | Salata de restaurant nu este automat „dietetică” / Dressingul care o poate transforma într-un preparat hipercaloric
VIDEO | Salata de restaurant nu este automat „dietetică” / Dressingul care o poate transforma într-un preparat hipercaloric
HoReCa
10 nov.
VIDEO | Chef Adi Hădean: Industria HoReCa din România a crescut cu 12% în 2025, dar profitul net a scăzut cu 15%. „Din fiecare 100 de lei vânduți, industriei îi rămân cam șase lei”
VIDEO | Chef Adi Hădean: Industria HoReCa din România a crescut cu 12% în 2025, dar profitul net a scăzut cu 15%. „Din fiecare 100 de lei vânduți, industriei îi rămân cam șase lei”
Disputandum
10 nov.
VIDEO | O ciorbă de văcuță are aproape 30 de ingrediente / Ce a descoperit un restaurant după ce și-a analizat rețeta
VIDEO | O ciorbă de văcuță are aproape 30 de ingrediente / Ce a descoperit un restaurant după ce și-a analizat rețeta
Interviuri
10 nov.
VIDEO | David Holmgren, co-fondatorul permaculturii: „Agricultura era una dintre problemele fundamentale ale crizei de mediu”. De unde a pornit ideea care poate schimba sistemul alimentar
VIDEO | David Holmgren, co-fondatorul permaculturii: „Agricultura era una dintre problemele fundamentale ale crizei de mediu”. De unde a pornit ideea care poate schimba sistemul alimentar
HoReCa
10 nov.
VIDEO | Anita Huzum, director de comunicare HORA: Văd mai mult optimism decât aș fi crezut în industria HoReCa / Organizațiile de Management al Destinației sunt esențiale pentru dezvoltarea turismului din România 
VIDEO | Anita Huzum, director de comunicare HORA: Văd mai mult optimism decât aș fi crezut în industria HoReCa / Organizațiile de Management al Destinației sunt esențiale pentru dezvoltarea turismului din România 

Cele mai noi articole

Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie. Ce experiențe noi pregătesc organizatorii: zonă gastronomică extinsă și o cabană în stil tirolez
Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie. Ce experiențe noi pregătesc organizatorii: zonă gastronomică extinsă și o cabană în stil tirolez
Călărași, Vaslui și Iași, orașele cu cele mai scumpe servicii de apă și canalizare din România. Cât plătesc bucureștenii și care este media națională
Călărași, Vaslui și Iași, orașele cu cele mai scumpe servicii de apă și canalizare din România. Cât plătesc bucureștenii și care este media națională
Proiect european de 8 milioane de euro pentru salvarea pajiștilor din Transilvania. Fermierii vor testa amestecuri inovatoare de plante și tehnologii bazate pe date satelitare
Proiect european de 8 milioane de euro pentru salvarea pajiștilor din Transilvania. Fermierii vor testa amestecuri inovatoare de plante și tehnologii bazate pe date satelitare
Restaurantul fără orar sau meniu fix, unde lista de așteptare este pentru un an și jumătate. Bucătarul s-a format în localuri Michelin, dar gătește după rețetele soacrei și doar la comandă
Restaurantul fără orar sau meniu fix, unde lista de așteptare este pentru un an și jumătate. Bucătarul s-a format în localuri Michelin, dar gătește după rețetele soacrei și doar la comandă
Pop-up caritabil cu zacuscă, pâine artizanală și horincă / Degustarea costă 32 de lei, iar profitul merge către tinere fără familie
Pop-up caritabil cu zacuscă, pâine artizanală și horincă / Degustarea costă 32 de lei, iar profitul merge către tinere fără familie