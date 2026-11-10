Industria HoReCa din România a înregistrat o cifră de afaceri de 58,44 de miliarde de lei în 2025, în creștere cu 12% față de anul precedent, însă profitul net al companiilor din domeniu a scăzut cu 15%, până la 3,54 de miliarde de lei. Datele au fost prezentate de chef Adi Hădean într-un videoclip publicat pe Facebook, pe baza unei analize realizate de Marcel Vulpoi, specialist în contabilitate.

Potrivit cifrelor prezentate, deși vânzările și numărul angajaților au crescut, marjele de profit s-au redus, iar o parte importantă din încasările industriei a ajuns la bugetul de stat, sub formă de taxe și contribuții.

„Din fiecare sută de lei vândută, aproximativ 21 de lei au mers la stat și șase lei au rămas profit net”, a explicat chef Adi Hădean.

HoReCa a ajuns la o cifră de afaceri de 58,44 de miliarde de lei în 2025

Conform datelor prezentate de Adi Hădean, industria ospitalității din România a avut în 2025 o cifră de afaceri de 58,44 de miliarde de lei, cu 12% mai mult decât în 2024. Evoluția a fost peste ritmul de creștere al economiei în ansamblu.

Totodată, numărul angajaților din sector a ajuns la aproape 195.000, cu aproximativ 10.000 mai mulți decât în anul precedent.

Creșterea vânzărilor nu s-a reflectat însă și în profitabilitatea companiilor. Profitul net cumulat al industriei a scăzut cu 15%, de la 4,17 miliarde de lei în 2024 la 3,54 miliarde de lei în 2025.

În aceste condiții, marja netă de profit a ajuns la aproximativ 6%. Cu alte cuvinte, la fiecare 100 de lei încasați din vânzări, companiilor din HoReCa le-au rămas, în medie, aproximativ șase lei profit net.

Statul a încasat din HoReCa de 3,4 ori mai mult decât profitul net al industriei

Un alt indicator evidențiat de chef Adi Hădean este nivelul taxelor și contribuțiilor plătite de sectorul HoReCa.

În 2025, statul român ar fi încasat 12,2 miliarde de lei din taxe și contribuții aferente industriei, o sumă de aproximativ 3,4 ori mai mare decât profitul net cumulat al companiilor din domeniu.

Raportate la cifra de afaceri, aceste valori înseamnă aproximativ 21 de lei la fiecare 100 de lei vânduți, în timp ce profitul net rămas companiilor a fost de circa șase lei.

Adi Hădean atrage atenția că taxele și profitul sunt categorii economice diferite, iar TVA-ul colectat nu reprezintă venit al restaurantului. Totuși, consideră că raportul dintre sumele care ajung la bugetul de stat și profitabilitatea firmelor ridică întrebări despre presiunea financiară asupra operatorilor din domeniu.

Acesta subliniază că obligațiile fiscale trebuie achitate indiferent de rezultatele financiare ale unei afaceri, inclusiv în perioadele în care restaurantele înregistrează pierderi sau au dificultăți în acoperirea cheltuielilor curente.

Bacșișul din HoReCa, estimat la 5,84 miliarde de lei în 2025

Analiza prezentată de chef Adi Hădean include și o estimare a bacșișurilor încasate de angajații din industria ospitalității.

Pentru 2025, valoarea acestora ar fi ajuns la 5,84 miliarde de lei, echivalentul a aproximativ 1,65 ori profitul net cumulat al companiilor din sector.

Hădean precizează că este vorba despre o estimare, nu despre o valoare certificată prin bilanțurile firmelor.

Acesta spune că se bucură că angajații din domeniu obțin venituri suplimentare din bacșiș, având în vedere volumul și dificultatea muncii din restaurante. În același timp, consideră că diferența dintre valoarea estimată a bacșișurilor și profitul net al afacerilor care susțin aceste locuri de muncă merită analizată.

Un alt indicator relevant este profitul net raportat la numărul de angajați. Acesta a scăzut de la 22.530 de lei în 2024 la 18.150 de lei în 2025 pentru fiecare angajat.

Calculat lunar, rezultatul înseamnă aproximativ 1.500 de lei profit al companiei pentru fiecare angajat. Adi Hădean precizează că suma nu reprezintă salariul angajatului, ci profitul firmei raportat la numărul de persoane din echipă.

Aproape jumătate dintre restaurantele analizate au raportat pierderi

Situația financiară este și mai dificilă în cazul restaurantelor, potrivit cifrelor prezentate în videoclip.

Din aproape 12.000 de firme cu bilanțuri disponibile, 43,5% au raportat profit, în timp ce 42,3% au înregistrat pierderi. Aproape 14% dintre companii au raportat un rezultat financiar zero.

Restaurantul mediu din România a avut vânzări anuale de aproximativ 416.000 de lei, potrivit aceleiași analize. Această valoare reprezintă cifra de afaceri, nu profitul.

Din încasări trebuie acoperite costurile cu materiile prime, salariile, chiria, energia, contabilitatea, echipamentele și celelalte cheltuieli operaționale. Mai mult, jumătate dintre restaurantele analizate au avut vânzări chiar mai mici decât această medie.

Adi Hădean atrage atenția că un restaurant plin nu este neapărat o afacere profitabilă. Dincolo de fluxul de clienți și de încasări, rezultatul financiar depinde de costuri, de modul în care este administrată afacerea și de capacitatea operatorilor de a controla cheltuielile.

Chef-ul recunoaște că există și situații în care managementul defectuos, risipa sau deciziile greșite afectează rezultatele restaurantelor. Cu toate acestea, cifrele prezentate indică o industrie în care creșterea vânzărilor nu mai garantează o profitabilitate pe măsură.

„O industrie care muncește mai mult, vinde mai mult, dar păstrează tot mai puțin din ceea ce produce”, este concluzia lui Adi Hădean.