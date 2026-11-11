Restaurantul fără orar sau meniu fix, unde lista de așteptare este pentru un an și jumătate. Bucătarul s-a format în localuri Michelin, dar gătește după rețetele soacrei și doar la comandă

11 nov. 2026, HoReCa
Restaurantul fără orar sau meniu fix, unde lista de așteptare este pentru un an și jumătate. Bucătarul s-a format în localuri Michelin, dar gătește după rețetele soacrei și doar la comandă
Foto: Instagram
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne in Discover
Cuprins
  1. Restaurantul nu are meniu fix și poate primi doar 22 de clienți
  2. S-a format la restaurante de top, dar gătește după caietul de rețete al soacrei
  3. Mâncarea pregătită exact după dorința clientului
  4. O cramă de vinuri reciclată și liste de așteptare de luni de zile

În Anxeriz, un mic sat izolat din regiunea A Coruña (Galicia, Spania), există un bar care se deschide la 6:30 dimineața pentru a le servi cafele muncitorilor de la fabricile din apropiere.

Surpriza apare atunci când descoperi că în spatele tejghelei se află un bucătar format în restaurante cu stele Michelin, capabil să pregătească un ied înăbușit, orez cu crab de mare sau coadă de vită, un cocido gallego autentic, fructe de mare proaspete și niște clătite tradiționale atât de subțiri și crocante încât au devenit marca înregistrată a casei.

Totuși, să ajungi să mănânci la Casa Alfonso la prânz sau seara, ca la orice restaurant normal este imposibil. Ai nevoie mereu de o rezervare, pentru că aici se gătește exclusiv pe bază de comandă și doar când programul îi permite bucătarului Javier Suárez, care gestionează afacerea alături de soția sa, María del Mar García.

„Sunt singur în bucătărie și trebuie să îmi împart timpul cu viața personală. Nu pot să gătesc în fiecare zi sau să primesc pe oricine. Dacă într-o zi am altceva de rezolvat, nu deschid”, explică Javier.

Restaurantul nu are meniu fix și poate primi doar 22 de clienți

Casa Alfonso nu seamănă deloc cu un restaurant convențional. Nu există o sală mare de mese, nici meniu tipărit și nici un orar fix de bucătărie. Spațiul dispune de doar două încăperi restrânse: o sală mică cu o capacitate de 16 persoane, ce seamănă mai mult cu o sufragerie de familie și un colț privat de 6 locuri amplasat chiar în interiorul barului, înconjurat de sticle de vin.

În total, cele 22 de locuri funcționează exclusiv pentru grupuri care rezervă în avans, având garanția că nu vor împărți masa cu străini.

S-a format la restaurante de top, dar gătește după caietul de rețete al soacrei

Pasiunea lui Javier Suárez pentru gastronomia de înaltă clasă s-a format la restaurante cu stele Michelin. Cu toate acestea, primul mentor pe care îl menționează este soacra sa, Nieves González, cea care a condus Casa Alfonso încă din anii ’60.

Nieves gătea pentru cunoscuți, șoferi de camion sau muncitori din zonă, și ea tot la comandă. În 2013, Javier a preluat afacerea exact când soacra lui ieșea la pensie.

Rețetele tradiționale de la Casa Alfonso, empanada galiciană, mâncărurile cu ied sau cocoș de curte și clătitele crocante, își au originea în caietul de rețete al soacrei sale, fiind perfecționate de Javier prin tehnicile moderne acumulate în bucătăriile mari.

Mâncarea pregătită exact după dorința clientului

Javier nu își propune să reinventeze bucătăria din Galicia, ci să ofere preparatele tradiționale realizate din ingrediente de primă calitate, cu răbdare și atenție la detalii.

Mâncărurile cu carne la cuptor petrec ore întregi pe foc, până când carnea devine atât de fragedă încât nu mai este nevoie de cuțit. În plus, bucătarul pregătește orezuri cu fructe de mare, homar sau coadă de vită, iar în sezonul rece vedeta este cocido gallego, un preparat complex pe bază de carne de porc afumată, legume locale și cartofi.

„Clientul sună, rezervă spațiul, iar cu o săptămână înainte îl contactez și îl întreb ce dorește să mănânce. Cumpăr ingredientele proaspete și gătesc exact ce mi se cere. Este foarte practic și nu avem risipă de alimente”, explică bucătarul.

Pentru desert, clătitele sunt pregătite după o rețetă veche, obținându-se foi extrem de subțiri și crocante. Meniul dulce este completat de deserturi ale casei, cum ar fi tarta de brânză sau panna cotta cu cremă de orujo (lichior tradițional).

O cramă de vinuri reciclată și liste de așteptare de luni de zile

Crama localului a fost amenajată de Javier în timpul pandemiei, folosind scânduri și cutii din lemn recuperat. Astăzi, crama adăpostește aproape o sută de etichete de vin, de la opțiuni locale galiciene și roșii din Ribera del Duero, până la șampanie, vinuri ungurești Tokaji sau Riesling-uri internaționale.

Fără nicio campanie de promovare, faima cârciumii din Anxeriz s-a răspândit prin viu grai. La mesele lui Javier au stat bucătari consacrați din Spania.

Experiența simplă și autentică oferită la Casa Alfonso a transformat micul bar într-un adevărat fenomen gastronomic: rezervările sunt epuizate complet pentru mai bine de jumătate de an în avans.

Articol editat de un jurnalist în care au fost folosite texte traduse cu AI.

Conținut editorial asistat de inteligența artificială și verificat de editor uman.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Vă rugăm să păstrați un ton respectuos în comentarii.

Limbajul ofensator, injuriile, comentariile instigatoare la ură sau postarea repetată și abuzivă a aceluiași mesaj pot duce la ștergerea comentariului și, în unele cazuri, la suspendarea temporară a dreptului de a comenta.

Comunitatea noastră este despre pasiunea pentru mâncare, rețete și experiențe culinare, iar discuțiile sunt binevenite atât timp cât rămân civilizate și constructive. Vă mulțumim că ne ajutați să păstrăm un spațiu plăcut pentru toți

Pe aceeași temă

HoReCa
10 nov.
VIDEO | Anita Huzum, director de comunicare HORA: Văd mai mult optimism decât aș fi crezut în industria HoReCa / Organizațiile de Management al Destinației sunt esențiale pentru dezvoltarea turismului din România 
VIDEO | Anita Huzum, director de comunicare HORA: Văd mai mult optimism decât aș fi crezut în industria HoReCa / Organizațiile de Management al Destinației sunt esențiale pentru dezvoltarea turismului din România 
HoReCa
09 nov.
O fostă pereche s-a despărțit, dar continuă să producă și să vândă împreună 300 de cheesecake-uri și 400 de biscuiți pe zi: „Vom lucra împreună cât ne vom suporta”
O fostă pereche s-a despărțit, dar continuă să producă și să vândă împreună 300 de cheesecake-uri și 400 de biscuiți pe zi: „Vom lucra împreună cât ne vom suporta”
HoReCa
09 nov.
Pizza și paste în toate restaurantele din România. Turist italian despre meniurile din țara noastră: „Chiar și un restaurant indian avea pizza în ofertă”
Pizza și paste în toate restaurantele din România. Turist italian despre meniurile din țara noastră: „Chiar și un restaurant indian avea pizza în ofertă”
HoReCa
09 nov.
Cristina Huzum, noul președinte al Women in Transport and Tourism Association / Ce proiecte pregătește organizația pentru 2027
Cristina Huzum, noul președinte al Women in Transport and Tourism Association / Ce proiecte pregătește organizația pentru 2027
HoReCa
09 nov.
VIDEO | Turismul din Iași, în scădere cu 15-20%. Marius Șorănescu, președintele OMD Iași: „Turistul nu ajunge în destinație pentru un hotel sau un restaurant, ci vine pentru a rezolva o problemă” / Ce planuri are OMD-ul județean
VIDEO | Turismul din Iași, în scădere cu 15-20%. Marius Șorănescu, președintele OMD Iași: „Turistul nu ajunge în destinație pentru un hotel sau un restaurant, ci vine pentru a rezolva o problemă” / Ce planuri are OMD-ul județean

Cele mai noi articole

Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie. Ce experiențe noi pregătesc organizatorii: zonă gastronomică extinsă și o cabană în stil tirolez
Târgul de Crăciun din Sibiu se deschide pe 13 noiembrie. Ce experiențe noi pregătesc organizatorii: zonă gastronomică extinsă și o cabană în stil tirolez
Călărași, Vaslui și Iași, orașele cu cele mai scumpe servicii de apă și canalizare din România. Cât plătesc bucureștenii și care este media națională
Călărași, Vaslui și Iași, orașele cu cele mai scumpe servicii de apă și canalizare din România. Cât plătesc bucureștenii și care este media națională
VIDEO | Salata de restaurant nu este automat „dietetică” / Dressingul care o poate transforma într-un preparat hipercaloric
VIDEO | Salata de restaurant nu este automat „dietetică” / Dressingul care o poate transforma într-un preparat hipercaloric
Proiect european de 8 milioane de euro pentru salvarea pajiștilor din Transilvania. Fermierii vor testa amestecuri inovatoare de plante și tehnologii bazate pe date satelitare
Proiect european de 8 milioane de euro pentru salvarea pajiștilor din Transilvania. Fermierii vor testa amestecuri inovatoare de plante și tehnologii bazate pe date satelitare
VIDEO | David Holmgren, co-fondatorul permaculturii: „Carbonul nu este doar o problemă, ci substanța vieții, care trebuie să fie în locurile potrivite” / Cum protejăm solul de eroziune și degradare
VIDEO | David Holmgren, co-fondatorul permaculturii: „Carbonul nu este doar o problemă, ci substanța vieții, care trebuie să fie în locurile potrivite” / Cum protejăm solul de eroziune și degradare