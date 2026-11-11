În Anxeriz, un mic sat izolat din regiunea A Coruña (Galicia, Spania), există un bar care se deschide la 6:30 dimineața pentru a le servi cafele muncitorilor de la fabricile din apropiere.

Surpriza apare atunci când descoperi că în spatele tejghelei se află un bucătar format în restaurante cu stele Michelin, capabil să pregătească un ied înăbușit, orez cu crab de mare sau coadă de vită, un cocido gallego autentic, fructe de mare proaspete și niște clătite tradiționale atât de subțiri și crocante încât au devenit marca înregistrată a casei.

Totuși, să ajungi să mănânci la Casa Alfonso la prânz sau seara, ca la orice restaurant normal este imposibil. Ai nevoie mereu de o rezervare, pentru că aici se gătește exclusiv pe bază de comandă și doar când programul îi permite bucătarului Javier Suárez, care gestionează afacerea alături de soția sa, María del Mar García.

„Sunt singur în bucătărie și trebuie să îmi împart timpul cu viața personală. Nu pot să gătesc în fiecare zi sau să primesc pe oricine. Dacă într-o zi am altceva de rezolvat, nu deschid”, explică Javier.

Restaurantul nu are meniu fix și poate primi doar 22 de clienți

Casa Alfonso nu seamănă deloc cu un restaurant convențional. Nu există o sală mare de mese, nici meniu tipărit și nici un orar fix de bucătărie. Spațiul dispune de doar două încăperi restrânse: o sală mică cu o capacitate de 16 persoane, ce seamănă mai mult cu o sufragerie de familie și un colț privat de 6 locuri amplasat chiar în interiorul barului, înconjurat de sticle de vin.

În total, cele 22 de locuri funcționează exclusiv pentru grupuri care rezervă în avans, având garanția că nu vor împărți masa cu străini.

S-a format la restaurante de top, dar gătește după caietul de rețete al soacrei

Pasiunea lui Javier Suárez pentru gastronomia de înaltă clasă s-a format la restaurante cu stele Michelin. Cu toate acestea, primul mentor pe care îl menționează este soacra sa, Nieves González, cea care a condus Casa Alfonso încă din anii ’60.

Nieves gătea pentru cunoscuți, șoferi de camion sau muncitori din zonă, și ea tot la comandă. În 2013, Javier a preluat afacerea exact când soacra lui ieșea la pensie.

Rețetele tradiționale de la Casa Alfonso, empanada galiciană, mâncărurile cu ied sau cocoș de curte și clătitele crocante, își au originea în caietul de rețete al soacrei sale, fiind perfecționate de Javier prin tehnicile moderne acumulate în bucătăriile mari.

Mâncarea pregătită exact după dorința clientului

Javier nu își propune să reinventeze bucătăria din Galicia, ci să ofere preparatele tradiționale realizate din ingrediente de primă calitate, cu răbdare și atenție la detalii.

Mâncărurile cu carne la cuptor petrec ore întregi pe foc, până când carnea devine atât de fragedă încât nu mai este nevoie de cuțit. În plus, bucătarul pregătește orezuri cu fructe de mare, homar sau coadă de vită, iar în sezonul rece vedeta este cocido gallego, un preparat complex pe bază de carne de porc afumată, legume locale și cartofi.

„Clientul sună, rezervă spațiul, iar cu o săptămână înainte îl contactez și îl întreb ce dorește să mănânce. Cumpăr ingredientele proaspete și gătesc exact ce mi se cere. Este foarte practic și nu avem risipă de alimente”, explică bucătarul.

Pentru desert, clătitele sunt pregătite după o rețetă veche, obținându-se foi extrem de subțiri și crocante. Meniul dulce este completat de deserturi ale casei, cum ar fi tarta de brânză sau panna cotta cu cremă de orujo (lichior tradițional).

O cramă de vinuri reciclată și liste de așteptare de luni de zile

Crama localului a fost amenajată de Javier în timpul pandemiei, folosind scânduri și cutii din lemn recuperat. Astăzi, crama adăpostește aproape o sută de etichete de vin, de la opțiuni locale galiciene și roșii din Ribera del Duero, până la șampanie, vinuri ungurești Tokaji sau Riesling-uri internaționale.

Fără nicio campanie de promovare, faima cârciumii din Anxeriz s-a răspândit prin viu grai. La mesele lui Javier au stat bucătari consacrați din Spania.

Experiența simplă și autentică oferită la Casa Alfonso a transformat micul bar într-un adevărat fenomen gastronomic: rezervările sunt epuizate complet pentru mai bine de jumătate de an în avans.