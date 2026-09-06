FOTO | „Pui die păsulă, că-i zamă die post!” / Rețeta veche, cu păstăi și roșii, culeasă de gastronomul  Mircea Groza 

06 sept. 2026, Rețete
FOTO | „Pui die păsulă, că-i zamă die post!” / Rețeta veche, cu păstăi și roșii, culeasă de gastronomul  Mircea Groza 
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Colaj foto G4Food
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Cuprins
  1. Cum se pregătește zama cu pui de păsulă
  2. Rețeta lui Mircea Groza, pe scurt

Gastronomul Mircea Groza propune o rețetă tradițională din Sălaj, în care păstăile de fasole uscată, legumele și puii de păsulă dau gust unei zame simple, gătite lent. Rețeta păstrează și graiul local, parte din farmecul preparatului.

„Cătă toamnă să fac păstăile alea groasă, cărnoasă care îs numa’ pântru pui”, povestește Mircea Groza, într-o postare pe Facebook, despre unul dintre preparatele pe care le pregătește din ingrediente păstrate pentru sezonul rece.

Este vorba despre „zamă die post cu pui”, o rețetă tradițională în care puii de păsulă, adică boabele de fasole uscată păstrate pentru astfel de preparate, sunt ingredientul principal.

Groza explică faptul că păstăile folosite pentru pui pot fi albe, roșiatice sau tărcate, iar pentru rețetă contează să fie păstăi cărnoase. „Așe-s și puii. Ce ai tu amu îs die alea tărcatie cu puii mari, grași”, spune gastronomul.

Cum se pregătește zama cu pui de păsulă

Mai întâi, păstăile se desfac, iar boabele se separă. Pentru baza zamei se folosesc trei ardei, o ceapă, pătrunjel sau o bucată de țelină. Morcovul este opțional.

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Legumele se călesc în puțin ulei, apoi se adaugă usturoiul tăiat mărunt. Urmează făina și boiaua, iar compoziția se subțiază treptat cu apă rece, amestecând continuu.

„Adauji o finjie die apă rece, tăt pă rând pui apa rece și tăt amesteci”, explică Mircea Groza în rețeta sa.

Supa se lasă apoi să fiarbă încet. Se adaugă sare, verdeață și o bucată de păstârnac curățat și spălat. După ce baza a fiert suficient, se pun boabele de fasole.

În timp ce acestea fierb, se curăță și se taie două sau trei roșii, în funcție de dimensiune. Acestea se adaugă abia după ce au fiert puii de păsulă, astfel încât să nu se zdrobească.

Pentru un gust mai intens, Groza recomandă și puțină zeamă de roșii. „Poț punie și on păhar die zamă hiartă die porodici”, spune el, precizând că se poate folosi fie zeamă de roșii, fie doar roșii, în funcție de ce are fiecare în casă.

La final se potrivește de sare și se adaugă piper după gust. Zama mai trebuie să dea „duoauă-tri clocotie”, la foc mic, apoi este gata.

„Atăta-i tăt! Zama-i gata! Sănătatie! Doamnie dă binie!”, încheie Mircea Groza rețeta.

Rețeta lui Mircea Groza, pe scurt

Ingrediente:

  • pui de păsulă, fasole uscată
  • 3 ardei
  • 1 ceapă
  • pătrunjel sau țelină
  • morcov, opțional
  • aproximativ jumătate de căpățână de usturoi
  • 1 lingură de făină
  • 1 linguriță de boia
  • 2-3 roșii
  • zeamă de roșii, opțional
  • ulei
  • sare
  • piper
  • păstârnac
  • apă

Mod de preparare

Legumele se călesc în puțin ulei, apoi se adaugă usturoiul, făina și boiaua. Se pune treptat apă rece, amestecând, apoi se lasă baza să fiarbă încet. Se adaugă verdeața, păstârnacul și, ulterior, fasolea.

După ce aceasta a fiert, se pun roșiile și, dacă se dorește, zeama de roșii. Se mai lasă câteva clocote la foc mic și se potrivește de sare și piper.

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