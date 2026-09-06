Amandina și savarina, două deserturi cunoscute în România, au ajuns să reprezinte peste 10% din vânzările zilnice ale cafenelei 5 to go din Dublin, potrivit lui Radu Savopol, fondatorul lanțului românesc. Compania a deschis recent a doua locație din capitala Irlandei și pregătește o a treia, în apropiere de Temple Bar.

5 to go își extinde operațiunile în Irlanda, iar rezultatele obținute în primele șase luni de la deschiderea primei cafenele din Dublin au fost peste așteptările companiei, potrivit unei postări publicate de Radu Savopol pe Facebook.

Unul dintre elementele care au atras atenția fondatorului este succesul unor produse asociate puternic cu cofetăria românească: amandina și savarina.

Amandina, printre cele mai vândute produse la 5 to go în Dublin

Ideea de a introduce cele două deserturi în oferta cafenelei din Dublin a venit din partea partenerilor locali ai 5 to go. Pentru producție, aceștia au găsit un român stabilit în Dublin care pregătește amandine și savarine după rețete tradiționale.

Potrivit lui Radu Savopol, deserturile au ajuns să reprezinte peste 10% din vânzările zilnice în primele luni de funcționare.

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„Partenerii noștri din Irlanda au venit cu ideea acum 6 luni să vindem amandine și savarine în Dublin”, a scris fondatorul 5 to go.

Succesul produselor este prezentat de Savopol ca un exemplu al importanței adaptării unui concept de HoReCa la specificul pieței locale. În opinia sa, un brand nu poate aplica automat aceeași strategie în toate țările în care se extinde.

5 to go a deschis a doua locație din Dublin

Marți, compania a inaugurat, printr-un soft opening, a doua cafenea 5 to go din Dublin. Noua unitate se află la parterul Hampton by Hilton, pe Chancery Street.

Primele două locații din Dublin au aproximativ 100 de metri pătrați și includ zone pentru clienții care vor să consume produsele în cafenea.

Pentru următoarea deschidere, compania pregătește un format diferit. A treia locație va fi amplasată într-o zonă foarte turistică și cu trafic ridicat, în apropiere de Temple Bar, și va avea o suprafață mai mică.

Deschiderea este programată pentru sfârșitul lunii septembrie.

Extinderea din Irlanda va fi analizată de companie după inaugurarea celei de-a treia unități, când conducerea 5 to go intenționează să stabilească direcțiile pentru perioada 2027-2030.