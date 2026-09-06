Spania este cunoscută pentru stilul de viață relaxat, mesele lungi și nopțile târzii. Dincolo de această aparență lipsită de grabă există însă o serie de reguli sociale nescrise care influențează viața de zi cu zi, de la modul în care oamenii își așteaptă rândul până la orele la care iau masa, scrie BBC.

Spania atrage turiștii prin plaje, arhitectură, gastronomie și un ritm de viață diferit de cel întâlnit în multe alte țări europene. Expresii precum „no hay prisa”, adică „nu e nicio grabă”, sau „tranquilo”, „relaxează-te”, fac parte din vocabularul cotidian, iar mesele pot dura ore întregi.

Totuși, faptul că viața pare mai relaxată nu înseamnă că nu există reguli. Multe dintre ele nu sunt explicate turiștilor, dar sunt respectate în mod natural de localnici.

Jill Petzinger, jurnalist britanic și consultant de turism specializat în Spania și Europa de Sud, locuiește în Valencia din 2021 și a călătorit în numeroase regiuni ale Spaniei pentru a descoperi gastronomia și tradițiile locale.

Iată cinci dintre regulile nescrise care îi pot ajuta pe turiști să înțeleagă mai bine viața de zi cu zi din Spania.

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1. Rândul există, chiar dacă nu pare

În piețele acoperite, farmacii, brutării, baruri sau magazine mici, turiștii pot avea impresia că nu există o coadă. Oamenii stau adesea răspândiți prin încăpere, fără să formeze un șir clar.

În realitate, există un sistem bazat pe interacțiune și încredere. Pentru că spațiile sunt adesea mici, oamenii nu stau neapărat unul în spatele celuilalt.

Pentru a afla cine este ultimul la rând, este suficient să întrebi „¿Quién es el último?” sau, mai simplu, „¿El último?”. Persoana respectivă îți va indica cine a venit ultima.

După ce ai aflat cine este ultimul, poți să te deplasezi prin magazin și să te uiți la produse fără să îți pierzi locul. La rândul tău, este posibil să fii întrebat „¿El último?”, moment în care trebuie să indici cine era ultimul înaintea ta.

2. Masa nu se termină când termini de mâncat

După ultima îmbucătură de tortilla española și ultimul pahar de vin, turiștii pot fi tentați să ceară imediat nota. În Spania, însă, masa poate intra atunci într-o altă etapă, cunoscută drept „la sobremesa”.

Termenul desemnează perioada petrecută la masă după ce mâncarea a fost terminată, de multe ori pentru conversație. Pot urma cafeaua sau alte băuturi, însă ideea principală este petrecerea timpului împreună.

Obiceiul este asociat cu trecutul agricol al Spaniei. După prânz, când temperaturile erau ridicate, familiile rămâneau la masă înainte de a se întoarce la muncă. Chiar dacă majoritatea spaniolilor nu mai lucrează în agricultură, „la sobremesa” a rămas o parte importantă a vieții sociale.

Turiștii nu trebuie să se grăbească să plece. Telefonul poate fi pus deoparte, iar conversația poate continua. Nota poate fi cerută atunci când este cu adevărat timpul de plecare.

3. Urmează ritmul soarelui

Programul spaniol poate părea neobișnuit pentru vizitatori. Cina poate începe târziu și se poate prelungi până aproape de miezul nopții, în timp ce unele magazine se închid pentru câteva ore după prânz.

Acest ritm are legătură cu clima și cu modul în care ziua era organizată în trecut. Agricultorii începeau munca devreme, înainte ca soarele să devină prea puternic, iar prânzul era luat după terminarea activităților principale.

În anii 1940, generalul Francisco Franco a mutat ceasurile Spaniei pentru a le alinia cu Germania nazistă. Țara a ajuns astfel în fusul orar al Europei Centrale, deși programul tradițional bazat pe poziția soarelui a continuat să influențeze orele meselor.

Prânzul, care era luat în jurul orei 13:00, s-a deplasat spre ora 14:00, iar cina a ajuns, la rândul ei, mai târziu.

Siesta nu mai este însă regula de altădată. Aproximativ 80% din populația Spaniei trăiește în orașe, iar mulți angajați nu mai au posibilitatea de a merge acasă la prânz pentru a dormi.

Pentru turiști, este util să țină cont de căldura din intervalul 13:00-18:00 și să verifice programul magazinelor înainte de a porni la cumpărături. De asemenea, restaurantele bune nu servesc neapărat cina la ora 19:00. La această oră sunt deschise mai ales localurile orientate către turiști. Pentru o experiență mai apropiată de obiceiul local, ora 20:30 sau 21:00 este mai potrivită.

4. Spațiul personal este mai mic

Spania are o cultură socială în care apropierea fizică este mai prezentă decât în alte țări. O atingere pe braț în timpul conversației, îmbrățișările, săruturile pe obraz, aglomerația din baruri și distanța mică dintre oameni în timpul așteptării sunt comportamente obișnuite.

Pentru turiștii veniți din culturi în care spațiul personal este mai strict delimitat, acest lucru poate părea surprinzător.

Viața socială spaniolă s-a desfășurat tradițional în spații publice, precum piețele, străzile și barurile. În zonele aglomerate, apropierea dintre oameni este, prin urmare, inevitabilă.

Un contact accidental nu trebuie interpretat automat drept lipsă de respect. Dacă trebuie să treci printre oameni, un simplu „perdón”, adică „scuzați-mă”, este suficient. Răspunsul „no pasa nada”, „nu-i nimic”, este unul obișnuit.

5. Paella este pentru prânz, iar sangria nu este băutura standard de bar

Turismul a făcut ca paella, tapas și sangria să fie prezentate aproape peste tot drept simboluri ale gastronomiei spaniole. Realitatea culinară a țării este însă mult mai diversă.

Spania are 17 comunități autonome pe continent, fiecare cu propriile tradiții culinare. Ingredientele locale și identitatea regională au o importanță puternică în gastronomia spaniolă.

Paella este asociată în special cu Valencia și Catalonia și este considerată un preparat consistent, motiv pentru care este consumată tradițional la prânz. Dacă vrei să o încerci, acesta este momentul preferat de localnici.

În Țara Bascilor, turiștii pot descoperi varietatea de pintxos, în timp ce Madridul este cunoscut pentru cocido, o tocăniță consistentă pe bază de năut și carne. În Andaluzia și în alte regiuni ale Spaniei, gazpacho este o alegere potrivită în timpul verii.

Nici sangria nu este neapărat băutura pe care localnicii o comandă la bar. Spaniolii o consumă, însă mai degrabă sub forma unui punch la petreceri.

Pentru o experiență mai apropiată de obiceiurile locale, la bar poate fi comandat un „tinto de verano”, amestec de vin roșu și limonadă, sau o „caña”, o bere la draft servită într-un pahar mic.

O altă recomandare este „menú del día”, meniul zilei format din trei feluri, disponibil în timpul săptămânii în restaurante locale. Acest tip de meniu este însă tot mai puțin întâlnit, pe fondul pauzelor de prânz mai scurte și al apariției unor restaurante noi.

Pentru a evita localurile orientate exclusiv către turiști, este util să cauți restaurante frecventate de localnici, cu meniuri ale zilei afișate pe panouri și cu preparate regionale.