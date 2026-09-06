Un român a găsit o soluție ingenioasă pentru una dintre cele mai migăloase etape ale pregătirilor pentru iarnă: amestecarea zacuștii. Fiica sa, Julia Bucur, a prezentat pe Instagram instalația construită de tatăl ei, realizată dintr-un ceaun de 145 de litri și piese recuperate din surse neașteptate.

Pregătirea zacuștii în cantități mari presupune ore întregi petrecute lângă ceaun, iar amestecarea compoziției este una dintre operațiunile care necesită cel mai mult timp și efort. Un român a găsit o soluție mecanizată, construită în mare parte din componente pe care le avea la dispoziție.

Fiica sa, Julia Bucur, a prezentat invenția într-o postare pe Instagram, pe care a descris-o drept „invenția lui tata, în era modernă”.

Ceaun de 145 de litri și un sistem automat de amestecare

Potrivit descrierii publicate de Julia Bucur, tatăl ei a pornit de la ideea de a optimiza pregătirile pentru iarnă, în special partea care presupune amestecarea continuă în zacuscă.

Pentru instalație a folosit un ceaun cu o capacitate de 145 de litri și a construit un sistem automat de amestecare. Mecanismul are la bază un angrenaj cu cadru de bicicletă, acționat prin lanț și conectat la schimbătorul de viteze al bicicletei.

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Sistemul este pus în mișcare de un motor de ștergător de parbriz de autobuz, alimentat la 24 de volți. Pentru construcție a mai fost folosit un cadru de birou electric, alături de un redresor reglabil vechi de aproximativ 50 de ani, despre care Julia spune că provine din armată.

Toate componentele au fost montate pe un suport prevăzut cu focar pe gaz și un vas din inox alimentar.

O soluție făcută pentru pregătirile de iarnă

Ideea este simplă: în loc ca cineva să stea permanent lângă ceaun pentru a amesteca zacusca, mecanismul preia această operațiune.

Construcția este un exemplu de improvizație tehnică realizată prin reutilizarea unor componente provenite din domenii diferite. Piese de bicicletă, un motor de ștergător de autobuz, un cadru de birou electric și un redresor vechi au fost integrate într-un singur sistem destinat bucătăriei.