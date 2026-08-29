Atunci când alegi o salată din magazin, există un detaliu pe care e bine să îl verifici înainte să o pui în coș: partea de la bază, acolo unde salata a fost tăiată din câmp. Dacă această zonă este maro sau are o culoare ruginită, poate fi un semn că salata nu mai este la fel de proaspătă.

În schimb, o salată proaspătă ar trebui să aibă un cotor tăiat, curat și deschis la culoare, frunze ferme și o culoare vie.

De ce cotorul decolorat este un semn de avertizare

Partea tăiată de la baza salatei este unul dintre elementele urmărite de cercetători atunci când evaluează calitatea produsului, alături de fermitatea frunzelor, ofilire și semnele de degradare.

După ce salata este tăiată, planta declanșează o reacție care implică o enzimă numită fenilalanin-amoniac-liază, sau PAL. Aceasta favorizează acumularea unor compuși fenolici în zona afectată, care se oxidează și capătă o culoare maro, într-un proces asemănător cu cel prin care un măr tăiat se închide la culoare după contactul cu aerul.

Expunerea la etilenă, fie produsă de salată, fie provenită de la alte fructe și legume aflate în apropiere, poate accelera acest proces. Decolorarea începe, de obicei, în zona în care căpățâna a fost tăiată și se poate extinde dacă produsul este păstrat prea mult timp înainte de a ajunge la vânzare.

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Potrivit EatingWell, decolorarea de la baza salatei este un semnal legat în primul rând de calitate și prospețime, nu o garanție în ceea ce privește siguranța alimentară.

Karuna Kharel, profesoară asistentă de microbiologie alimentară la LSU AgCenter School of Nutrition and Food Sciences, atrage însă atenția că aspectul vizual este mai degrabă un indicator al calității, nu o garanție privind siguranța alimentară. „Salata poate arăta proaspătă și totuși poate găzdui microorganisme dăunătoare care provoacă boli de origine alimentară”, spune specialista.

Potrivit acesteia, agenți patogeni precum E. coli, Salmonella și Listeria nu modifică neapărat aspectul sau mirosul produsului. Cu alte cuvinte, un cotor curat și deschis la culoare este un semn bun, dar nu înlocuiește spălarea corespunzătoare a salatei înainte de consum.

Alte semne că ar trebui să alegi altă căpățână de salată

Există și alte indicii care pot arăta că salata nu mai este în cea mai bună stare:

Pete mici maro pe nervurile frunzelor. Acestea pot apărea sub forma unor puncte maronii și sunt asociate cu un proces de brunificare favorizat, la rândul său, de etilenă.

Frunze exterioare ofilite. O ușoară pierdere a fermității poate fi normală, însă frunzele vizibil moi sau căzute pot indica o pierdere semnificativă de apă și faptul că salata a trecut de perioada de prospețime maximă.

Miros acru, mucegăit sau fermentat. Salata proaspătă ar trebui să aibă un miros discret și curat. Orice miros neobișnuit este un motiv să alegi alt produs.

Mucegai vizibil. Zonele pufoase sau decolorate sunt un semn că salata nu ar trebui cumpărată, deoarece contaminarea poate depăși zona vizibilă la suprafață.

Frunze vâscoase sau moi. Acest lucru este mai frecvent la salatele ambalate și pre-tăiate, dar poate apărea și la o căpățână întreagă, în special în frunzele apropiate de cotor. Manipularea și tăierea țesutului vegetal deteriorat pot favoriza dezvoltarea microorganismelor.

Cum arată o salată proaspătă

Odată ce știi ce semne trebuie să eviți, este important să știi și cum arată o salată verde proaspătă. „Întotdeauna le spun clienților să își folosească simțurile”, spune Annie Tsang, dietetician înregistrat.

Specialista recomandă alegerea unei căpățâni de salată cu un cotor tăiat curat, deschis la culoare și cu cât mai puține zone maronii. „Salata proaspătă ar trebui să aibă un aspect viu și crocant”, spune Annie Tsang. Nuanța exactă diferă în funcție de soi, însă frunzele ar trebui să pară proaspete, nu terne.

Căpățâna trebuie să fie, de asemenea, fermă la o apăsare ușoară, nu moale.

Cum păstrezi salata mai mult timp după ce ai cumpărat-o

Căpățânile întregi de salată se păstrează, în general, mai bine decât salata pre-tăiată, deoarece frunzele exterioare rămân intacte.

Dacă observi o ușoară brunificare la baza salatei după ce ai ajuns acasă, poți tăia un strat subțire din zona respectivă. Acest lucru nu poate opri degradarea care s-a produs deja în alte părți, dar îndepărtează țesutul predispus la continuarea decolorării.

Dacă speli salata înainte de a o pune la frigider, frunzele trebuie uscate foarte bine. Excesul de umezeală poate accelera degradarea, iar o centrifugă pentru salată poate fi utilă pentru îndepărtarea apei.

Dieteticianul Annie Tsang recomandă păstrarea salatei într-un recipient sau într-o pungă, alături de un prosop de hârtie curat care să absoarbă excesul de umezeală. Acesta trebuie înlocuit atunci când devine umed.

Temperatura frigiderului este, de asemenea, importantă. Cercetările citate de EatingWell au arătat că o creștere a temperaturii de la 3 la 7 grade Celsius poate duce la o pierdere mai mare de umiditate și, implicit, la scăderea calității salatei.