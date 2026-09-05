Dovleceii sunt printre legumele vedetă ale verii, iar atunci când sunt pregătiți la cuptor pot deveni o mâncare simplă, aromată și sățioasă. Maica Irina de la Mănăstirea „Sfântul Pantelimon” din stațiunea Lacu Sărat, județul Brăila, arată cum pregătește dovleceii pe un pat de morcov și ceapă, cu roșii, ardei, usturoi, mărar și puțin cimbru.

Rețeta a fost prezentată de Trinitas TV și pornește chiar din grădina mănăstirii, de unde maica Irina culege ceapa, dovleceii și mărarul folosite la preparat.

„Foarte simplu, fără să prăjim nimic”, spune maica Irina despre felul în care pregătește această mâncare, care poate fi servită atât caldă, cât și rece.

Dovleceii, ingredientul principal

Pentru rețetă sunt necesari patru dovlecei, trei morcovi și două cepe. Maica Irina explică și cum alege dovleceii: aceștia trebuie să fie fragezi, iar un indiciu este chiar floarea rămasă la capătul legumei.

Dovleceii se spală și se taie rondele. Nu este nevoie să fie prăjiți înainte, ci se așază direct în tavă, peste stratul de legume.

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Morcovul și ceapa formează baza preparatului

În tava de copt se pun aproximativ 100 de mililitri de ulei, apoi se pregătesc morcovii și ceapa, care vor forma patul pe care se așază dovleceii.

Morcovii și ceapa se taie și se întind pe fundul tăvii, astfel încât să acopere cât mai bine suprafața. Peste acest strat se așază rondelele de dovlecel, după ce au fost presărate cu puțină sare.

„Punem un pic de sare peste dovlecei”, arată maica Irina în timpul preparării.

Peste legume urmează sosul de roșii, ardeiul și usturoiul, ingrediente care dau preparatului cea mai mare parte din aromă.

Roșii, ardei, usturoi și mărar pentru mai multă aromă

Pentru această rețetă se folosesc roșii păstrate în sos de roșii sau bulion, dar și ardei conservați la borcan. Maica Irina spune că roșiile nu trebuie neapărat zdrobite complet, ci pot rămâne parțial întregi.

Se adaugă apoi usturoiul, iar maica Irina preferă să îl dea pe răzătoare. Motivul este unul practic: în acest fel, usturoiul își lasă mai bine zeama și se distribuie mai ușor peste legume.

„Usturoiul îl dăm pe răzătoare, ca să-și lase zeama”, explică ea.

Peste amestec se pune mărarul tocat și puțin cimbru. Se adaugă și apă pentru ca sosul să fie mai fluid și să poată pătrunde printre legume în timpul coacerii.

Dacă este nevoie, se mai poate pune apă și pe parcurs, inclusiv lichidul din roșiile și dovleceii folosiți la preparat.

La final, maica Irina adaugă câteva rondele de ardei și mai mult mărar, pentru aromă.

Dovleceii se coc aproximativ 40 de minute

Tava se introduce în cuptorul preîncălzit, la aproximativ 180 de grade Celsius. Preparatul se lasă la copt aproximativ 40 de minute.

Timpul poate varia în funcție de cât de bine gătiți sunt preferați dovleceii. Maica Irina spune că, la mănăstire, îi preferă fragezi, dar astfel încât să își păstreze aroma legumelor.

„Unii îi preferă mai făcuți, alții mai puțin făcuți. Noi îi preferăm mai fragezi, dar să aibă aromă”, explică maica Irina.

Rețeta nu presupune prăjirea în prealabil a legumelor, iar toate ingredientele se gătesc împreună în tavă, ceea ce face preparatul ușor de pregătit acasă.

Ingredientele pentru dovleceii la cuptor

Pentru rețeta maicii Irina sunt necesare:

4 dovlecei

3 morcovi

2 cepe

ardei kapia, pentru decor și gust

roșii păstrate în sos de roșii sau bulion

ardei conservați la borcan

100 ml ulei

1 legătură de mărar

1 căpățână de usturoi

puțin cimbru

sare

apă

Cum se pregătesc

Dovleceii se spală și se taie rondele. Morcovii și ceapa se curăță și se taie, apoi se așază în tava unsă cu ulei, formând un strat pe fundul acesteia.

Dovleceii se sărează ușor și se pun peste morcov și ceapă. Se adaugă roșiile în sosul lor, ardeii și usturoiul ras. Se completează cu mărar tocat și puțin cimbru.

Se adaugă apă pentru a subția sosul, apoi acesta se întinde peste dovlecei. Se mai poate completa cu lichid dacă este necesar.

Tava se introduce în cuptorul încălzit la aproximativ 180 de grade Celsius și se lasă în jur de 40 de minute, până când dovleceii devin fragezi și legumele sunt bine gătite.

Preparatul poate fi consumat imediat, cât este cald, dar maica Irina spune că este bun și rece.

„Se poate servi și cald, și rece”, explică ea.

Este o rețetă de vară simplă, în care dovleceii sunt lăsați să se gătească împreună cu legumele, roșiile, usturoiul și verdețurile, fără o etapă complicată de prăjire.