8 legume pe care bunicii le păstrau toată iarna fără borcane și congelator. Se pot cultiva și depozita luni întregi

Majoritatea grădinarilor își petrec vara îngrijind roșii și salată, pe care trebuie să le consume până la venirea frigului. Există însă o serie de culturi mai puțin spectaculoase care pot sta luni întregi într-un colț de subsol, fără să fie puse la borcan, congelate sau păstrate cu ajutorul unor echipamente speciale.

Dovleacul de iarnă, cartofii, fasolea uscată, usturoiul, ceapa, morcovii, sfecla și cartofii dulci se numără printre culturile care, dacă sunt pregătite și depozitate corespunzător, pot asigura hrană pentru multe luni după recoltare.

Generațiile trecute știau acest lucru și își umpleau grădinile cu cartofi, dovleci, ceapă și fasole, culturi care puteau hrăni familia până în primăvară fără prea multe bătăi de cap, potrivit Backyardgardenlover.

1. Dovleacul de iarnă

Dovleacul de iarnă este una dintre cele mai ușor de păstrat culturi. Un dovleac butternut sau hubbard, pregătit corespunzător pentru depozitare, poate rezista între șase și 12 luni.

După recoltare, dovlecii trebuie lăsați într-un singur strat timp de 10-14 zile, înainte de a fi depozitați într-un spațiu cu o temperatură de aproximativ 10 grade Celsius.

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O regulă importantă este să rămână atașată o porțiune de aproximativ 2,5 centimetri din codiță. Îndepărtarea acesteia poate favoriza apariția mucegaiului, iar un singur dovleac alterat îi poate afecta și pe ceilalți.

2. Cartofii

Cartofii pot rezista între șase și opt luni într-un spațiu răcoros și întunecat, după o perioadă de una-două săptămâni în care sunt lăsați să se pregătească pentru depozitare.

Pentru o mai bună păstrare, autorul recomandă oprirea udării plantelor cu două săptămâni înainte de recoltare, astfel încât pielița cartofilor să devină mai rezistentă.

Un avertisment important: cartofii verzi nu trebuie consumați și nici depozitați. Culoarea verde semnalează prezența solaninei, un compus toxic care se acumulează atunci când cartofii sunt expuși la lumină.

3. Fasolea uscată

Fasolea uscată este una dintre cele mai simple culturi pentru depozitare. Păstăile pot fi lăsate pe plantă până când se usucă și încep să zdrăngăne, apoi boabele sunt scoase și păstrate într-un recipient etanș.

Potrivit sursei citate, fasolea uscată poate fi păstrată ani de zile. O cană furnizează 245 de calorii și o cantitate importantă de proteine, iar în timpul creșterii plantele contribuie și la fixarea azotului în sol.

4. Usturoiul

Usturoiul se plantează toamna și poate fi recoltat în vara următoare. Soiurile de tip softneck pot fi păstrate până la un an la temperatura camerei, în timp ce soiurile hardneck rezistă câteva luni.

După recoltare, căpățânile trebuie lăsate la uscat timp de aproximativ două săptămâni, într-un spațiu uscat și bine ventilat.

5. Ceapa

Ceapa pregătită corect pentru depozitare poate rezista între șase și opt luni într-un sac din plasă sau într-un coș, într-un loc răcoros și întunecat.

Înainte de depozitare, ceapa trebuie lăsată să se usuce timp de câteva săptămâni, până când frunzele sunt complet uscate. Acestea pot fi apoi tăiate, lăsând aproximativ 2,5 centimetri.

O greșeală frecventă este păstrarea cepei lângă cartofi. Cele două legume pot determina încolțirea și alterarea mai rapidă una a celeilalte, așa că trebuie depozitate separat.

6. Morcovii

Morcovii sunt printre puținele culturi care pot avea un gust mai bun după ce au trecut printr-o perioadă de îngheț. Temperaturile scăzute transformă amidonul în zaharuri, ceea ce îi poate face mai dulci.

Morcovii pot fi păstrați în nisip sau rumeguș umed, într-un spațiu răcoros, unde rezistă între trei și șase luni.

Frunzele trebuie îndepărtate înainte de depozitare, deoarece extrag umezeala din rădăcină și îi pot scurta perioada de păstrare.

7. Sfecla

Sfecla poate fi păstrată între cinci și șase luni și nu necesită multă pregătire. Nu trebuie spălată înainte de depozitare.

Frunzele se îndepărtează prin răsucire, lăsând aproximativ 1,2 centimetri de tulpină, apoi sfecla poate fi pusă într-o pungă perforată, la frigider sau într-un spațiu răcoros.

Și frunzele de sfeclă sunt comestibile, astfel că aceeași plantă poate oferi două recolte.

8. Cartofii dulci

Cartofii dulci au nevoie de un proces de pregătire diferit de cel al celorlalte culturi. În timp ce majoritatea preferă condiții răcoroase și uscate, cartofii dulci trebuie lăsați aproximativ două săptămâni la circa 29 de grade Celsius și într-un mediu cu umiditate ridicată.

După această etapă, pot fi păstrați între patru și șase luni într-un spațiu cu temperaturi de aproximativ 10-15 grade Celsius.

Procesul de pregătire contribuie și la dezvoltarea gustului. Un cartof dulce consumat imediat după recoltare poate avea un gust mai făinos și mai puțin intens decât unul lăsat să se matureze după recoltare.

Greșeala care poate compromite întreaga recoltă

Cea mai mare greșeală este să sari peste etapa de pregătire a legumelor înainte de depozitare. Cartofii au nevoie ca pielița să se întărească, dovlecii au nevoie ca coaja să se maturizeze, iar ceapa trebuie să se usuce.

Dacă legumele sunt depozitate prea repede, riscul de alterare crește. Un singur exemplar moale sau mucegăit poate afecta restul recoltei.

De aceea, culturile depozitate pentru iarnă trebuie verificate periodic, iar legumele care încep să se înmoaie sau să se altereze trebuie îndepărtate.

Nu ai nevoie de o pivniță specială, de o gospodărie mare sau de ani de experiență pentru a păstra o parte din recoltă peste iarnă. Un colț răcoros din subsol, un garaj neîncălzit sau chiar un spațiu potrivit din casă pot fi suficiente pentru unele dintre aceste culturi.

Secretul este, în cele din urmă, alegerea legumelor potrivite: unele pot fi consumate imediat după recoltare, iar altele pot rămâne în cămară luni întregi, fără borcane, congelator sau alte metode complicate de conservare.