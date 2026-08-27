Cârnații nu sunt doar ingredientul de bază al unui grătar reușit. În marile bucătării ale lumii, ei apar în paste, preparate la cuptor, plăcinte, și chiar în rețete rapide pentru cină. Tocmai această versatilitate îi transformă într-un ingredient apreciat atât de bucătarii profesioniști, cât și de cei care gătesc acasă.

Dacă vrei să ieși din rutina clasică a grătarului, poți încerca câteva dintre cele mai populare rețete semnate de Jamie Oliver și Gordon Ramsay. Le poți adapta cu ușurință folosind Grătărescu de la Cris-Tim, desemnat Votat Produsul Anului 2026 la categoria Cârnați.

Preparat din carne fragedă de porc, condimentat cu boabe de muștar și usturoi, învelit în maț natural și afumat cu fum natural de lemn de fag, Grătărescu poate fi folosit atât pe grătar, cât și în numeroase preparate gătite la cuptor sau în tigaie.

Jamie Oliver: Sweet Cherry Tomato & Sausage Bake

Jamie Oliver propune un preparat simplu, în care cârnații se gătesc împreună cu roșii cherry, usturoi, ceapă și ierburi aromatice. Totul intră într-o singură tavă, iar legumele se transformă într-un sos dulce-acrișor care completează perfect carnea.

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Cum îl poți adapta

Poți prepara Grătărescu pe grătar, iar într-o tavă separată poți coace roșiile cherry, usturoiul și ceapa, apoi le poți servi împreună cu pâine prăjită sau cartofi copți.

Jamie Oliver: Barbecue Breakfast Kebabs

Grătarul nu este rezervat doar prânzului. Jamie Oliver propune frigărui cu cârnați, bacon, ciuperci și roșii, ideale pentru un brunch în aer liber.

Cum îl poți adapta

Fiind subtiri si usor de portionat, carnatii Gratarescu se potrivesc perfect pentru acest preparat. Îi poți alterna pe frigărui cu ciuperci, ardei, ceapă și roșii cherry.

Jamie Oliver: Sausage Wraps

O idee rapidă pentru zilele în care rămân cârnați de la grătar.

Jamie Oliver îi servește în tortilla, alături de salată, legume și sosuri proaspete.

Cum îl poți adapta

Prepară Grătărescu pe grătar, apoi pune cârnații întregi într-o lipie alături de salată verde, ardei copți, castraveți murați și un sos pe bază de iaurt sau muștar.

Jamie Oliver: Sausage & Apple Bake

Una dintre cele mai apreciate combinații propuse de Jamie Oliver este cea dintre cârnați și mere coapte. Dulceața fructelor echilibrează gustul intens al cărnii, iar ceapa și cimbrul completează preparatul.

Cum îl poți adapta

Pregătește cârnații Grătărescu pe grătar și servește-l alături de mere coapte, ceapă rumenită și cartofi noi copți.

Rețeta originală:

https://www.jamieoliver.com/inspiration/the-best-sausage-recipes/

Gordon Ramsay: cârnați la grătar serviți cu legume și sosuri simple

În multe dintre demonstrațiile sale dedicate barbecue-ului, Gordon Ramsay pune accent pe prepararea corectă a cărnii și pe garnituri simple, fără să acopere gustul ingredientului principal.

Cum îl poți adapta

Servește Grătărescu alături de porumb copt, salată coleslaw, cartofi copți și un sos pe bază de muștar cu boabe. Este o combinație simplă, dar potrivită pentru mesele în familie.

Mai multe idei de barbecue de la Gordon Ramsay:

https://www.youtube.com/@gordonramsay

Un ingredient, zeci de posibilități

Deși sunt în primul rând cu grătarul, cârnatii pot deveni ingredientul principal în preparate inspirate din bucătăria britanică, italiană sau mediteraneană. Tocmai această versatilitate îi transformă într-un produs pe care îl poți avea în frigider indiferent de sezon.

Grătărescu, desemnat Votat Produsul Anului 2026 la categoria Cârnați, poate fi punctul de plecare pentru multe dintre aceste rețete, păstrând gustul autentic al cărnii de porc și aroma specifică dată de afumarea cu lemn de fag.

Studiu realizat online, de Treetz Sprl, între 19 martie și 10 mai 2026, pe 26 de categorii. Eșantionul total al studiului a fost de 5.696 respondenți din mediul urban, peste 18 ani. În categoria „Cârnați”, eșantionul a fost de 1.100 respondenți. Criteriile de evaluare au fost: inovație, atractivitate, intenție de cumpărare și satisfacție. Produsele câștigătoare au fost votate de consumatori dintre produse similare din categorie. Detalii pe www.produsulanului.com.