Cât timp sunt sigure pentru consum ouăle fierte? Greșeala pe care o fac mulți atunci când le păstrează la frigider

Ouăle fierte sunt o soluție rapidă pentru mic dejun, salate sau meal prep, dar sunt mai perisabile decât ouăle crude. Chiar dacă sunt păstrate în coajă, acestea nu trebuie ținute prea mult în frigider, iar timpul petrecut la temperatura camerei poate reduce rapid perioada în care pot fi consumate în siguranță.

Potrivit recomandărilor Administrației pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA), ouăle fierte, păstrate corect la frigider, ar trebui consumate în cel mult o săptămână de la preparare, indiferent dacă au fost curățate de coajă sau nu.

Ouăle fierte rezistă până la 7 zile în frigider

Ouăle fierte trebuie refrigerate cât mai repede după preparare și păstrate la o temperatură de cel mult 4,4 grade Celsius. Dacă sunt ținute corespunzător la frigider, termenul recomandat de consum este de maximum șapte zile, potrivit Goodhousekeeping.

Ouăle curățate de coajă pot fi păstrate, la rândul lor, până la șapte zile, însă este important să fie puse într-un recipient închis ermetic.

Pentru a păstra prospețimea cât mai bine, este recomandat ca ouăle să rămână în coajă până în momentul în care urmează să fie consumate sau folosite într-o rețetă.

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Cât timp pot sta ouăle fierte la temperatura camerei

Ouăle fierte nu trebuie lăsate prea mult pe masă. Potrivit recomandărilor Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA (CDC), acestea pot fi păstrate la temperatura camerei timp de cel mult două ore.

Dacă temperatura este de 32 de grade Celsius sau mai mare, perioada se reduce la o singură oră. După acest interval, ouăle ar trebui aruncate.

Acest lucru este important mai ales atunci când ouăle fierte sunt luate la picnic, într-o excursie sau sunt lăsate în afara frigiderului după masă.

Cum îți dai seama dacă un ou fiert nu mai este bun

Un ou fiert păstrat necorespunzător poate conține bacterii care provoacă toxiinfecții alimentare, inclusiv Salmonella. Problema este că mirosul și aspectul nu sunt întotdeauna suficiente pentru a stabili dacă un ou este sigur pentru consum, deoarece un produs contaminat poate părea și mirosi normal.

Totuși, un miros neobișnuit, o textură vâscoasă sau modificări de culoare sunt semne clare că oul trebuie aruncat. Dacă există orice dubiu legat de siguranța alimentului, cea mai prudentă alegere este să nu fie consumat.

Cum se păstrează corect ouăle fierte

Ouăle fierte trebuie păstrate la frigider, într-un recipient acoperit. Dacă urmează să fie transportate, de exemplu la un picnic, este recomandat să fie ținute la rece, într-o geantă frigorifică izolată sau alături de pachete cu gel înghețat.

Se pot congela ouăle fierte?

Nu este recomandată congelarea ouălor fierte, deoarece albușul poate deveni tare și apos după dezghețare.