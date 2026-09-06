Lipsa școlii ar putea contribui la creșterea riscului de obezitate în rândul copiilor, prin reducerea activității fizice, schimbarea obiceiurilor alimentare și accentuarea izolării sociale, susțin medici și cercetători citați de BBC. Specialiștii avertizează însă că relația poate funcționa și în sens invers, conform Mediafax.

Unul dintre cazurile severe este cel al lui Ibbie, o adolescentă britanică de 16 ani care a ajuns să cântărească aproximativ 140 de kilograme la vârsta de 12 ani. Problemele sale de greutate au început să se agraveze în timpul lockdownurilor provocate de pandemia de COVID-19, când a început să mănânce mai mult și să fie mai puțin activă.

Ulterior, adolescenta a renunțat la școală după ce a fost victima bullyingului. A fost diagnosticată și cu probleme grave la ficat și a ajuns să fie tratată într-o clinică specializată pentru copii cu obezitate severă.

Copiii sunt mai activi în zilele de școală

Datele cercetătorilor citați de BBC indică o creștere importantă a excesului ponderal în rândul copiilor britanici în perioada lockdownurilor. Proporția copiilor de 10 și 11 ani supraponderali sau obezi a crescut de la 35% la 41%.

În prezent, aproximativ unul din zece copii din Anglia este obez la începutul școlii. Până la finalul ciclului primar, proporția ajunge la aproximativ unul din cinci.

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Profesorul Ken Ong, medic la Cambridge University Hospital, consideră că situația ar putea avea legătură, cel puțin parțial, cu perioada în care copiii au fost scoși din rutina școlară.

Datele privind absenteismul indică, de asemenea, o creștere semnificativă. Ponderea elevilor din școlile de stat din Anglia care lipsesc de la cursuri a crescut de la aproximativ 10% în 2019 la 18% în prezent.

Una dintre explicațiile luate în calcul este nivelul de activitate fizică. Copiii tind să fie mai activi în zilele în care merg la școală decât în weekend, iar mersul pe jos până la școală poate reprezenta o parte importantă a mișcării zilnice.

Școala poate influența și alimentația. Mesele oferite în unitățile de învățământ sunt supuse unor reguli nutriționale, în timp ce mesele consumate acasă pot varia considerabil.

Oboseala, izolarea și bullyingul pot amplifica problema

Specialiștii atrag atenția că relația dintre absenteism și obezitate este complexă. Copiii care nu merg la școală pot avea mai puțină activitate fizică, pot petrece mai mult timp în fața ecranelor și pot avea acces mai frecvent la gustări și alimente cu densitate calorică ridicată.

În același timp, izolarea socială poate afecta comportamentul alimentar și starea generală a copiilor.

Există însă și teoria inversă. Copiii cu obezitate pot evita școala din cauza stigmatizării, a bullyingului sau a anxietății legate de propria imagine corporală. Prin urmare, cercetătorii nu consideră că absenteismul este singura explicație pentru creșterea obezității infantile.

Alimentația dezechilibrată și consumul ridicat de alimente ultraprocesate rămân, de asemenea, factori importanți.

Medicii cer un sprijin mai mare în școli

Unii specialiști susțin că școlile ar putea avea un rol mai important în sprijinirea copiilor cu obezitate. Printre măsurile propuse se numără planuri alimentare adaptate, monitorizarea hidratării și accesul mai bun la servicii medicale.

În acest context, absenteismul ar putea fi analizat și ca o problemă de sănătate publică, nu doar ca o problemă educațională.

În cazul lui Ibbie, tratamentul a inclus și injecții din clasa GLP-1. Adolescenta a pierdut aproximativ 64 de kilograme, iar starea sa de sănătate s-a îmbunătățit semnificativ.

Medicii subliniază însă că medicamentele pentru scăderea în greutate nu reprezintă, singure, o soluție pentru copiii cu obezitate severă. Tratamentul presupune sprijin medical și nutrițional, dar și schimbări ale stilului de viață și menținerea unei rutine sănătoase.

În Anglia funcționează în prezent 39 de clinici specializate pentru copiii cu exces sever de greutate. Acestea ajung însă la aproximativ 5% dintre copiii eligibili.

La nivelul sistemului medical britanic, costul anual al problemelor de sănătate asociate obezității, pentru toate grupele de vârstă, este estimat la aproximativ 12 miliarde de lire sterline.