S-au cunoscut în Indonezia, dar și-au găsit locul în Cisnădioara, satul de care Roxana era legată încă din copilărie. Împreună cu soțul ei, Tony, a transformat o gospodărie aproape ruinată într-un loc în care cazarea, mâncarea gătită în casă, arta și muzica se întâlnesc într-o atmosferă inspirată de satul de altădată, notează publicația Turnul Sfatului.

În 2012, Roxana și Tony s-au întâlnit în insula Lombok, în Indonezia. Câțiva ani mai târziu, au ajuns să își construiască viața în România, într-un sat pe care Roxana îl îndrăgea încă din copilărie.

„Am avut o atracție specială pentru acest sat de când veneam de copil. În fiecare vară veneam cu bicicleta sau cu tramvaiul și apoi urcam pe jos. Întotdeauna mi-a vorbit locșorul ăsta”, povestește Roxana.

În 2013, cei doi au cumpărat un teren în Cisnădioara și au construit o mică locuință. Șase ani mai târziu, au avut ocazia să cumpere o gospodărie veche, aflată într-o stare avansată de degradare.

„I-am spus la un moment dat fostei proprietare: Dacă te hotărăști vreodată să vinzi, sună-mă! Și chiar a sunat. A fost un răspuns de la univers”, își amintește Roxana.

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Trei luni pentru a scoate resturile din casă

Renovarea a fost mult mai dificilă decât își imaginaseră. Tony, electrician de meserie, a învățat să lucreze cu lemnul și cărămida și a făcut o mare parte din lucrări cu propriile mâini. Numai curățarea vechii case a durat trei luni.

„Casa era foarte dărăpănată. Am crezut că va fi mai ușor după ce începem, dar în fiecare zi apărea o nouă provocare”, spune Roxana.

Au început cu trei camere, în timp ce încăperea mare de la parter era folosită ca atelier. Ulterior au amenajat și cea de-a patra cameră, au restaurat șura, au refăcut curtea și au transformat spațiile anexe în zone pentru oaspeți.

Pentru cei doi, restaurarea nu a însemnat eliminarea tuturor urmelor lăsate de timp. Dimpotrivă, tocmai aceste elemente dau personalitate locului.

„Pentru oamenii care nu au crescut la țară, încercăm să le oferim experiența de a vedea cum o casă veche respiră, trăiește, scârțâie și se mișcă. Pentru că aceste case sunt vii! Ai crăpături, ai podele de lemn care scârțâie, ai ferestre vechi. Iar pentru cei care au avut bunici la țară, este pur și simplu o întoarcere în timp”, explică Roxana.

Mâncare de casă, murături, gemuri și carne afumată

La Michelsberger Haus, gastronomia este parte importantă din experiența oferită oaspeților. Roxana și Tony nu se prezintă drept bucătari profesioniști. Preferă să vorbească despre „mâncare de suflet”, inspirată din preparatele pe care le-au învățat de la mame, bunici și mătuși.

„Facem ceea ce am învățat petrecând timp pe lângă bunicile, mamele și mătușile noastre. Mama mea ne ajută enorm în bucătărie”, spune Roxana.

Tony vine cu propriile influențe culinare. Se ocupă de preparate precum friptura englezească de duminică sau curry-ul indian, în timp ce bucătăria românească tradițională rămâne în principal responsabilitatea familiei Roxanei.

În gospodărie se pregătesc și conserve pentru cămară: murături, gemuri, carne afumată și preparate din pește. În pivniță și în spațiile de depozitare se găsesc inclusiv vișinate și căpșunate făcute în casă.

O parte dintre produsele pregătite aici poate fi cumpărată și din micul magazin al pensiunii.

Oaspeți din Germania, Elveția și Patagonia

În timp, Michelsberger Haus a devenit o destinație căutată de turiști care își doresc mai mult decât o cameră într-o pensiune.

Printre oaspeți se numără români și germani, dar au ajuns aici și turiști din Elveția sau din zone mult mai îndepărtate. Printre cei cazați recent s-au aflat inclusiv turiști din Patagonia.

Pensiunea este și pet friendly. Proprietarii povestesc că au primit inclusiv un papagal.

„Suntem pet friendly. Am avut cazat până și un papagal! Sper doar să nu vină cineva cu un urs sau un leu”, glumește Tony.

Muzică live și artă într-o pivniță veche

Michelsberger Haus nu este doar un loc de cazare. Curtea găzduiește seri de muzică live, organizate vinerea, cu artiști precum Romi Cipariu și Florin Thomits.

Proprietarii spun că nu urmăresc spectacole comerciale, ci artiști care se potrivesc cu atmosfera locului și contribuie la viața comunității din Cisnădioara.

Un alt proiect este galeria de artă amenajată în pivnița veche. Aici sunt expuse lucrări ale unor artiști români consacrați și locali, printre care Tara von Neudorf și Albert Sofian, alături de creații ale unor artiști mai tineri.

Lucrările pot fi cumpărate de vizitatori, iar proprietarii își doresc ca artiștii să poată veni personal să își prezinte creațiile.

„Toate lucrările sunt de vânzare. Este o oportunitate minunată de a arăta cât talent uriaș există în această zonă. Ne dorim ca artiștii să vină aici, iar oaspeții noștri să-i poată cunoaște personal. Este la fel ca muzica: aduce ceva proaspăt și diferit”, spune Tony.

Micul dejun poate fi servit chiar în pivnița transformată în galerie, iar de pe terasa amenajată în pădure poate fi privit întregul sat.

Pentru Roxana, acesta este locul preferat din gospodărie.

„Îmi place foarte mult să petrec 10 minute pe terasa din pădure, când e liniște. De acolo vezi tot satul. Mănâncă veverițele, auzi păsările și avem chiar și o familie de arici care se plimbă pe acolo. Este colțul meu de tihnă”.