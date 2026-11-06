Chef Alex Petricean extinde proiectul gastronomic construit în jurul restaurantului NOUA Bucătărie Românească, de pe strada Popa Nan din București. Spațiul vecin, în care a funcționat Wine Yard, a fost preluat, iar acolo urmează să fie dezvoltat un hub gastronomic cu mai multe concepte. Deschiderea este estimată pentru luna martie, însă chef-ul spune că proiectul nu va fi grăbit. „Da, tranzacția s-a realizat”, a confirmat Alex Petricean pentru G4Food.

Wine Yard nu va continua însă sub actuala identitate. Petricean subliniază că nu a preluat afacerea sau brandul, ci spațiul în care aceasta a funcționat. „Noi nu o să folosim nimic din ce este acolo. Brandul nou nu o să se numească așa, absolut deloc. Noi, practic, nu preluăm business-ul, preluăm spațiul”, explică chef-ul.

„Dezvoltăm un hub gastronomic”

Planurile sunt mai ample decât deschiderea unui singur restaurant. „Dezvoltăm aici un hub gastronomic”, spune Alex Petricean. Apoi explică cum noul spațiu ar urma să completeze ceea ce există deja la NOUA, fără să concureze direct cu restaurantul de fine dining. „O să existe un nou concept care va întregi cumva tot ceea ce facem aici, astfel încât să nu canibalizăm nici restaurantul NOUA și să venim cu un aport și pentru comunitatea din zonă, pentru că este o zonă în care nu sunt foarte multe restaurante”, spune chef-ul.

Ideea de la care pornește este ca experiența clientului să poată începe înainte de masa de la NOUA și să continue după terminarea acesteia. „Clientul de NOUA să-și poată continua experiența poate și mai târziu, dar și mai devreme, înainte de a ajunge în locație”, explică Petricean.

NOUA funcționează deja cu două experiențe gastronomice diferite: restaurantul propriu-zis și NOUA Camera Secretă. Extinderea în proprietatea vecină ar urma să adauge cel puțin alte două concepte. „Deja la NOUA sunt două concepte: NOUA Camera Secretă plus restaurantul per se. Și în spațiul de lângă cred eu că o să mai funcționeze cel puțin alte două concepte, dacă nu trei”, spune Alex Petricean. Deocamdată, chef-ul nu vrea să dezvăluie exact care vor fi acestea. „Da, vor fi și surprize”, promite el.

De la „bucătărie de autor” la „bucătărie de ingredient”

Petricean oferă însă primul indiciu important despre direcția gastronomică a noului proiect. Dacă NOUA este construită în jurul unei bucătării de autor, viitorul spațiu va pune mult mai puternic accentul pe materia primă și pe oamenii care o produc. „Aici, la NOUA, e bucătărie de autor. Ce urmează să facem mai departe o să fie bucătărie de ingredient, de producător local”, explică chef-ul.

Conceptul nu va funcționa nici cu un meniu fix în sensul clasic. „Fără meniu fix”, spune Petricean, sugerând un format flexibil, dependent de ingrediente și de disponibilitatea produselor locale. El mai vorbește apoi despre „un alt tip de direcție gastronomică” și despre un concept despre care spune că nu există în prezent în București. „O să facem ce știm mai bine. Un nou concept care cred că nu există în București și s-ar integra foarte bine”, afirmă Alex Petricean.

Aproximativ 80% din spațiu trebuie refăcut

Până la deschidere este însă mult de lucru. Spațiul preluat necesită o renovare amplă, iar Petricean estimează că aproximativ 80% din ceea ce există acum trebuie schimbat. „Preconizăm o dată de deschidere undeva în martie. Spațiul arată destul de rău și trebuie schimbat în proporție de 80% tot ce este acolo”, spune chef-ul.

În aceste condiții, investiția se anunță a fi una importantă, iar echipa nu intenționează să forțeze inaugurarea. „Proiectul este în derulare. Este destul de degradat ce am găsit acolo și trebuie investită o sumă destul de mare. Nu ne grăbim cu el”, explică Petricean. Mai mult, acesta mai afirmă că pentru deschidere așteaptă sezonul cald, din mai multe motive. „Știm foarte bine că perioada asta nu este cea mai fericită nici pentru România, nici în HoReCa și atunci așteptăm sezonul cald”, spune acesta.

Unul dintre marile avantaje ale proprietății vecine este terasa. „Beneficiem și de o terasă foarte mare, lucru pe care nu-l mai avem la NOUA, pentru că am convertit în altceva spațiul de aici”, explică Petricean. Astfel, cele două proprietăți de pe strada Popa Nan ar urma să formeze treptat un mic pol gastronomic, cu experiențe diferite, dar legate între ele.

Detaliile sunt încă ținute sub discreție. Cert este că, dacă lucrările merg conform planului, martie ar putea aduce primele surprize pentru clienții NOUA – și cel puțin două concepte gastronomice noi în spațiul vecin.