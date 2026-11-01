G4Food vă prezintă „Radar G4Food”, retrospectiva săptămânală a celor mai importante evenimente din retail, industria alimentară, HoReCa și agricultură.

În fiecare duminică puteți găsi informațiile importante din aceste domenii, de la piața de investiții, ce se întâmplă cu marile companii sau schimbări notabile în comerțul internațional. De asemenea, aflați despre ce probleme pot afecta producția alimentară.

Tichetele de masă ar putea crește la 50 de lei / Majorarea de 5 lei ar urma să se aplice până în septembrie 2027

Valoarea maximă a tichetelor de masă ar putea crește de la 45 la 50 de lei, potrivit unui proiect legislativ inițiat de PSD și analizat de Profit.ro. Majorarea propusă ar urma să se aplice timp de un an, inclusiv în primele trei luni ale semestrului al doilea din 2027. Inițiatorii susțin că valoarea actuală nu mai acoperă costul unei mese de prânz în mediul urban, estimat la 55 de lei.

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Tranzacție pe piața de retail: Froo România ar putea trece sub controlul proprietarului Circle K

Rețeaua de magazine de proximitate Froo din România ar putea ajunge sub controlul gigantului canadiano-american Alimentation Couche-Tard, proprietarul lanțului internațional Circle K, până cel târziu în luna decembrie 2026. Preluarea depinde de finalizarea ofertei avansate pentru grupul polonez Żabka, care operează brandul Froo pe piața românească.

Intrarea rețelei sub umbrela unuia dintre cei mai mari jucători globali din retailul de proximitate ar aduce un plus de capital și ar putea accelera ritmul de deschidere a magazinelor de cartier în marile orașe din România, intensificând competiția din sector.

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Alianță de top în FMCG: PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé și alți 10 giganți creează Asociația Română a Produselor de Marcă

Treisprezece dintre cele mai mari grupuri internaționale din industria bunurilor de larg consum au înființat oficial Asociația Română a Produselor de Marcă (ARPM). Printre membrii fondatori se numără PepsiCo, Coca-Cola, Nestlé, Mondelez, Procter & Gamble, Unilever, Danone, L’Oréal și Heineken.

Scopul noii asociații este de a susține un dialog structurat cu autoritățile publice și de a promova măsuri care să asigure predictibilitate fiscală și legislativă. Sectorul FMCG susține peste 111.000 de locuri de muncă în România și a generat în 2024 o producție locală de peste 8,8 miliarde de euro.

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Ghid interactiv: Harghita a lansat prima hartă gastronomică online a județului

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Visit Harghita a lansat prima hartă gastronomică online a județului, o platformă interactivă care reunește restaurante, puncte gastronomice locale, ferme, trasee culinare și producători tradiționali.

Proiectul face parte din strategia de pregătire a anului 2027, când județul Harghita va deține titlul de Regiune Gastronomică Europeană. Platforma le permite turiștilor să exploreze specificul culinar local și să își planifice trasee gastronomice personalizate în întreaga regiune.

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Black Friday 2026 la Carrefour: Promoția 1+1 Gratis la alimente de bază și reduceri la electrocasnice de bucătărie

Carrefour a dat startul campaniei de Black Friday 2026 cu oferte speciale destinate coșului de cumpărături zilnic și echipamentelor pentru casă. Printre cele mai atractive promoții se numără pachetele de tip „1+1 Gratis” la produse alimentare de bază și alimente neperisabile.

Pe lângă produsele din categoria FMCG, retailerul propune reduceri de peste 50% la o selecție largă de electrocasnice mari și mici de bucătărie, dar și la electrocasnice pentru menaj, disponibile atât în hipermarketuri, cât și în magazinul online.

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Black Friday începe pe 4 noiembrie la Kaufland: Reduceri de până la 65% la peste 300 de produse

Kaufland dă startul oficial al campaniei de Black Friday în data de 4 noiembrie, promisiunea fiind un catalog ce include reduceri de până la 65% la peste 300 de articole nealimentare și electrocasnice.

Campania va fi valabilă până pe 17 noiembrie în magazinele din întreaga țară și va cuprinde prețuri promoționale la electrocasnice de bucătărie, ustensile de gătit, aparate de îngrijire personală și produse pentru casă, alături de reduceri substanțiale de până la 75% la lichidările de stoc.

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Black Friday 2026 la Auchan: Reduceri de până la 60% la electrocasnice, televizoare și produse de Crăciun

Auchan demarează campania de Black Friday 2026 pe 4 noiembrie, punând la dispoziția clienților reduceri de până la 60% la sute de produse din categorii variate. Ofertele vor fi accesibile atât în hipermarketuri, cât și pe platforma online cu livrare la domiciliu sau ridicare gratuită din magazin.

Pe lângă promoțiile clasice la televizoare, electrocasnice și produse alimentare sau detergenți, campania din acest an include oferte timpurii la decorațiuni de Crăciun, brazi artificiali și opțiunea de a precomanda carnea pentru masa de sărbători.

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