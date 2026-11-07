De ce a fost închisă o fabrică de lactate din Bistrița-Năsăud

07 nov. 2026, Articole / Reportaje
De ce a fost închisă o fabrică de lactate din Bistrița-Năsăud
Foto: Pexels
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O fabrică de lactate din județul Bistrița-Năsăud a fost închisă de Garda de Mediu și amendată cu 55.000 de lei. Inspectorii au descoperit că unitatea funcționa fără autorizație de mediu și deversa apele uzate și reziduurile direct într-un pârâu din apropiere.

Controlul a avut loc în 30 octombrie, după ce autoritățile au primit mai multe sesizări. Comisarii au verificat o societate din zona de câmpie a județului, care producea lactate și brânzeturi.

În urma inspecției, Garda de Mediu a constatat că fabrica nu deținea autorizația necesară pentru desfășurarea activității. Totodată, inspectorii au identificat evacuarea apelor uzate și a reziduurilor în cursul de apă din apropiere.

Instituția a anunțat că societatea nu respecta obligațiile legale privind protecția mediului.

„În urma unei inspecții desfășurate în teren la data de 30.10.2026, ca urmare a sesizărilor primite, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au identificat o societate comercială care desfășura activități de fabricare a produselor lactate și a brânzeturilor fără a deține autorizație de mediu”, a transmis Garda de Mediu pe pagina de Facebook.

Autoritățile au dispus oprirea activității fabricii și au aplicat o amendă de 55.000 de lei, potrivit Rador, care citează Radio Cluj.

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